Președintele Nicușor Dan confirmă că se va căsători în curând

Președintele Nicușor Dan confirmă că se va căsători în curând
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat într-un interviu pentru publicația Cotidianul că planurile sale de căsătorie vor deveni realitate în perioada următoare.

Șeful statului a subliniat că, deși cariera i-a ocupat mult timp, a considerat că a venit momentul potrivit pentru a lua această decizie personală, într-un cadru de reflecție și liniște.

Confirmarea oficială a căsătoriei lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru

Nicușor Dan a declarat explicit:

„Desigur că se va întâmpla. 100%”.

Aceasta vine după mai mulți ani în care șeful statului și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au menținut o relație de 20 de ani. Cei doi au împreună doi copii, o fetiță de nouă ani și un băiat de trei ani, pe nume Aheea și Antim.

Președintele a explicat că evenimentul va fi unul personal și de familie, evitând ca detaliile să fie făcute publice:

„Se va întâmpla într-un moment de liniște pentru familie”.

Cariera și momentul ales pentru nuntă de Nicușor Dan

Întrebat despre motivul pentru care a decis să se căsătorească la 55 de ani, Nicușor Dan a spus:

„Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauție. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de liniște și reflecție a vieții tale”.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Sursă foto: Captură video

El a subliniat că perioada profesională a fost intensă, dar consideră că acum este momentul potrivit pentru acest pas:

„În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat”.

Refuzul propunerii în campania electorală

Președintele a povestit că i s-a propus să se căsătorească în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale, dar a refuzat:

„Am spus nu. E o chestiune care ține de familie. Se va întâmpla într-un moment de liniște pentru familie”.

În același interviu, Nicușor Dan a fost întrebat ce crede că se va întâmpla mai repede – să fie suspendat din funcție sau să se căsătorească.

Șeful statului a răspuns:

„Asta cu suspendarea din funcție. Adevărat că mă străduiesc să respect toate obligațiile. Știți că, pentru orice lege pe care Parlamentul o aprobă, am un termen de 20 de zile pentru a o promulga. Am respectat cu sfințenie toate aceste chestiuni procedurale, tocmai pentru a nu avea orice fel de discuție”.

 

