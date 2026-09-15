Președintele Nicușor Dan a condamnat agresiunile și actele de vandalism, dar și instigarea la violență, acuzând politicienii pe care îi consideră responsabili de amplificarea tensiunilor sociale și de încercarea de a deturna o manifestație pornită din nemulțumiri legitime.

Președintele a condamnat atât confruntările, cât și încercarea de transformare a unei manifestații într-un conflict de stradă.

„Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. Atacurile și agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic, conform legii. Nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament și punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă”, a scris Nicușor Dan în mesajul său.

Nicușor Dan a îndreptat o parte a mesajului și către zona politică. Șeful statului a condamnat instigarea la violență și a acuzat existența unor încercări de folosire a tensiunilor sociale pentru deturnarea manifestației.

„La fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime.”

Președintele nu a indicat în mesajul său numele politicienilor la care face referire.

Nicușor Dan a arătat că manifestațiile și exprimarea nemulțumirilor față de deciziile autorităților fac parte din drepturile cetățenești, dar a atras atenția că acestea trebuie să se desfășoare pașnic.

„Într-o societate democratică, protestul este o formă de libertate, nu de intimidare. Demonstrațiile fac parte din drepturile civice garantate și respectate în toate democrațiile. Exprimarea publică, inclusiv a nemulțumirii față de anumite decizii ale autorităților publice, este garantată prin Constituție, cu condiția organizării și desfășurării de manifestări pașnice.”

Șeful statului a vorbit și despre nemulțumirile acumulate pe fondul actualei situații sociale, economice și politice, despre care a spus că au generat frustrări justificate. El a respins însă violența ca modalitate de răspuns la aceste probleme și a legat incidentele din spațiul public de răspândirea tot mai frecventă a discursului bazat pe ură.

„Contextul social, economic și politic dificil este real și a generat în societatea noastră multe frustrări justificate. Cu toate acestea, violența nu a fost și nu va fi niciodată o soluție. Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice și se transformă în acțiuni regretabile.”

În finalul mesajului, președintele a cerut responsabilitate și revenirea la dialog pentru rezolvarea nemulțumirilor care au dus la protest.

„Fac un apel la rațiune și la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții.”

Reacția lui Nicușor Dan vine în aceeași zi în care protestul din Piața Victoriei a fost marcat de confruntări între manifestanți și forțele de ordine, iar violențele au determinat reacții atât din partea Guvernului, cât și a liderilor politici.