Nicușor Dan: Cheltuielile Administrației Prezidențiale din 2025 au fost reduse cu 30%

„Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie”, a scris acesta, într-o postare.

Nicuşor Dan a declarat în luna septembrie că, odată cu rectificarea bugetară, Administraţia Prezidenţială a transmis Guvernului că va returna 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025, sumă care reprezintă aproximativ 17% din creditele bugetare.

„Această reducere semnificativă reflectă angajamentul Președintelui față de un stat mai suplu, mai eficient și solidar cu cetățenii. Deși obiectivul inițial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituției”, anunța președintele.

La acea vreme, Nicuşor Dan afirma că este normal ca și Administraţia Prezidenţială să participe la acest efort colectiv și sublinia că statul nu poate cere „eforturi” oamenilor fără să fie primul care le face.

„Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț. Nu vorbim doar despre simboluri. Vorbim despre decizii administrative responsabile, despre gesturi concrete care contează atunci când vine vorba de banul public. Este o contribuție reală la echilibrul bugetar și un semnal de solidaritate cu toți cetățenii României”, a mai spus acesta.