Artistul Tudor Chirilă i-a transmis un mesaj președintelui Nicușor Dan, în care îi atrage atenția că „sistemul este șeful dumneavoastră”.

„Nicușor Dan nu sunteți șeful sistemului, sistemul este șeful dumneavoastră. Deci aveți toate motivele să vă luptați. Că nu aveți putere, pricepere sau voință asta este problema celor care v-au votat și care au constatat cum mandatul pe care vi l-au acordat este revocat unilateral, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

Reamintim că în campania electorală, Chirilă a fost printre cei mai mari susținători ai lui Nicușor Dan.

După demiterea Guvernului Bolojan, prin moțiune de cenzură, Tudor Chirilă l-a certat iarăși pe președinte: Nicușor Dan o să fiți aplaudat. Da' nu de cei care v-au votat, ci de toți cei care cred că România e o vacă bună de muls. O să fiți aplaudat de combinatori, de șmecheri, de seucuriști și de grupuri de interese. O să fiți aplaudat de Lia, de PSD, de Predoiu și baronii peneliști, de toți cei care duc dorul epocii de glorie useliste sau poate chiar a epocii de aur Năstase-Hrebenciuc când se fura în absolută siguranță și România nu trebuia să dea socoteală nimănui că era suverană la furat.

Un lucru bun este că toate astea s-au întâmplat foarte repede: pesedizarea dumneavoastră, trădarea alegătorilor, trădarea magistraților onești, tăcerea în fața atacurilor asupra presei sau asupra societății civile, jocurile de culise fără legătură cu onestitatea atât de clamată în campanie, lipsa unei comunicări a intențiilor prezidențiale, iar astăzi încălcarea Constituției.

Cei care v-am votat am aflat cine sunteți cu adevărat. Dar este îngrozitor de înspăimântător un alt adevăr: că România nu a avut de ales. Că România nu are de ales. Că România a crezut că are de ales. Mai reiese astăzi ceva foarte clar: demiterea guvernului Bolojan de către PSD și AUR cu ajutorul dumneavoastră neprețuit a avut ca scop înlăturarea unui om, nu a unei echipe guvernamentale. Un singur om. Ăla cu care ați defilat în campanie. Mă întreb ce mai caută de azi înainte consilierii dumneavoastră pe la Cotroceni. Mă întreb dacă ei susțin această mascaradă sinistră.

Partea cea mai rea, mai ironică și aia care provoacă un hohot de râs homeric este că pretindeți că toate mizeriile pe care le-ați întreprins, le-ați făcut în numele "interesului național" și pentru ca România să nu încapă pe mâinile extremiștilor, dar nu e brânci mai mare în direcția extremistă decât cel pe care îl dați acum democrației și bunului simț. Nu credeam că veți merge atât de departe în conservarea pesedismului încât să favorizați extremismul. Extremism care de altfel se trage din pesedism. Că asta a născut corupția în România. Extremism. Și asta încurajați dumneavoastră acum.

Nu suntem influensări (plătiți) ăștia care v-am susținut și acum vă acuzăm de trădarea votanților dumneavoastră și a valorilor pe care pretindeți că le susțineți, dimpotrivă am fost acuzați că am fost plătiți să vă susținem (ce glumă proastă), nu suntem altceva decât cetățeni, nu adepți fanatici care să susțină un "guru" până în pânzele albe. Deși îndemnați cu cinism la calm și rațiune faceți lucruri absolut iraționale sau care se pot citi doar în logica unui atac la democrație și stat de drept. Să vă ierte Dumnezeu. Cu noi va fi mult mai greu”.