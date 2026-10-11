Nicolas Cage a declarat că este puțin probabil să mai lucreze cu Amazon, după ce a refuzat să semneze un acord care ar fi permis utilizarea inteligenței artificiale în producția serialului „Spider-Noir”, potrivit Variety. Actorul a făcut dezvăluirea pe 10 octombrie, la New York Comic Con, unde a anunțat și că intenționează să apară într-un sezon al serialului polițist „True Detective”, produs de HBO.

Declarațiile sale readuc în atenție disputa privind utilizarea inteligenței artificiale în industria cinematografică și drepturile actorilor asupra imaginii și interpretării lor. Cage a criticat deschis abordarea Amazon față de această tehnologie, însă nu a afirmat că refuzul său de a semna acordul ar fi provocat anularea serialului „Spider-Noir”.

În timpul unui panel organizat la New York Comic Con, actorul a explicat că nu este de acord cu utilizarea inteligenței artificiale în activitatea sa profesională și că a refuzat documentul care i-ar fi permis studioului să folosească această tehnologie în legătură cu „Spider-Noir”.

„Amazon este o companie foarte deschisă către inteligența artificială, în care s-au investit 50 de miliarde de dolari în OpenAI”, a declarat Nicolas Cage, potrivit publicației Variety.

Actorul a continuat, explicând că nu împărtășește această abordare și că nu a acceptat condițiile propuse.

„Eu nu sunt un actor favorabil inteligenței artificiale. Nu fac parte din clubul lor. Nu am semnat acordul care le-ar fi permis să folosească AI pentru «Spider-Noir». Probabil că nu voi mai lucra cu acest studio, dar asta nu este o problemă”, a afirmat Cage.

Suma menționată de actor nu a fost verificată independent în relatările citate. Nici detaliile complete ale acordului privind inteligența artificială nu au fost făcute publice.

Declarațiile lui Nicolas Cage vin după ce Amazon a decis să încheie serialul „Spider-Noir” după primul sezon. Producția, realizată pentru Prime Video, îl prezintă pe actor în rolul unui personaj inspirat din universul Spider-Man, într-o poveste cu atmosferă de film noir.

Anularea a atras atenția în condițiile în care serialul obținuse 11 nominalizări la premiile Emmy, cele mai multe dintre producțiile Prime Video din acel an. Potrivit datelor Nielsen citate de Variety și Los Angeles Times, „Spider-Noir” a acumulat aproximativ 2,6 miliarde de minute vizionate în primele șase săptămâni de la lansare.

Cifrele indică un nivel important de consum al producției, dar nu explică motivele deciziei Amazon. Compania nu a oferit, în relatările consultate, o explicație publică detaliată privind anularea serialului.

De asemenea, Cage nu a confirmat că disputa privind inteligența artificială ar fi stat la baza încheierii producției. Cele două evenimente trebuie tratate separat în lipsa unor informații care să demonstreze o legătură directă.

La aceeași întâlnire cu publicul, Nicolas Cage a vorbit despre interesul său pentru cineaștii tineri, care își dezvoltă proiectele prin intermediul platformelor online și ajung ulterior în industria cinematografică.

Unul dintre regizorii menționați de actor a fost Kane Parsons, cunoscut pentru proiectul horror „Backrooms”, dezvoltat pornind de la popularitatea sa pe YouTube.

„Trebuie să lucrez cu acești tineri regizori din Generația Z, care își urmează propriul drum, fie prin cultura YouTube, fie prin alte mijloace. Ei construiesc totul de la zero și fac lucrurile cu propriile mâini. Vreau să lucrez cu ei”, a spus Cage.

Interesul pentru această generație de cineaști vine în contextul în care actorul își dorește să exploreze noi formule de colaborare și să participe la proiecte de televiziune, pe lângă activitatea sa în film.

Un alt moment important al apariției sale de la New York Comic Con a fost dezvăluirea privind următorul proiect de televiziune. Cage a spus că ia în calcul participarea la un sezon din „True Detective”, serialul antologic polițist al HBO.

„Cred că aș putea face un sezon din «True Detective»”, a declarat actorul, potrivit Variety. Ulterior, acesta a glumit în fața publicului: „Agentul meu este pe undeva pe aici și mă ascultă. E în regulă că sunt primul care anunță asta, nu?”

Declarația sugerează că actorul ar urma să participe la sezonul al cincilea al producției, însă HBO nu confirmase oficial distribuirea sa în informațiile publicate la momentul relatării.

Noul sezon este asociat cu scenarista și regizoarea Issa López, care a coordonat și „True Detective: Night Country”. Detaliile privind rolul lui Cage, distribuția completă și data lansării nu au fost confirmate oficial în relatările citate.

Nicolas Cage își continuă astfel activitatea în televiziune după rolul principal din „Spider-Noir”, în timp ce își exprimă rezervele față de utilizarea inteligenței artificiale în producțiile cinematografice.

Declarațiile sale nu clarifică viitoarele relații contractuale cu Amazon, dar indică o poziție fermă în privința condițiilor în care acceptă să lucreze. Participarea la „True Detective” rămâne, la acest moment, un anunț făcut de actor, care așteaptă confirmarea oficială din partea HBO.