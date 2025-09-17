Netanyahu și criza Qatar. Tensiuni diplomatice în plin război

Netanyahu a stârnit o nouă criză diplomatică internațională după ce a acuzat Qatarul că sprijină organizația Hamas.

Într-o conferință de presă la Ierusalim, premierul israelian a declarat că atacul aerian asupra liderilor Hamas din Doha, desfășurat pe 9 septembrie 2025, „nu a oferit rezultate pe deplin concludente”, dar a fost justificat în contextul securității Israelului.

Premierul a subliniat că Qatar ar fi putut folosi pârghiile diplomatice și financiare pentru a ajuta la eliberarea ostaticilor, dar a ales să nu facă acest lucru.

Acuzațiile lui Netanyahu au stârnit reacții puternice din partea lumii arabe, care a convocat o reuniune de urgență pentru a discuta răspunsul la atacul israelian.

Netanyahu a anunțat că președintele american Donald Trump l-a invitat la Casa Albă pe 29 septembrie, imediat după discursul său la Adunarea Generală a ONU.

Această întâlnire va fi a patra dintre cei doi lideri în al doilea mandat al lui Trump și va fi esențială pentru clarificarea poziției americane față de ofensiva israeliană din Gaza și situația ostaticilor.

Potrivit premierului, discuțiile telefonice anterioare cu Trump au fost „bune” și au vizat mai ales operațiunile militare în Gaza City și protecția cetățenilor israelieni.

Netanyahu a precizat că SUA susțin ofensiva israeliană, iar „rezultatul ideal ar fi ca Hamas să se predea, dar poate fi necesară o operațiune militară concisă pentru a-i elimina”.

Atacul israelian a vizat cinci lideri principali ai Hamas, dar a ucis doar cinci membri secundari și un ofițer de securitate qatarez. Netanyahu a afirmat:

„Încă verificăm. Nu este pe deplin concludent. Așteptăm să vedem.”

El a reiterat că operațiunea a fost „pe deplin justificată” și a acuzat Qatarul de sprijin pentru Hamas. Aceasta poziție arată hotărârea Israelului de a-și proteja cetățenii și de a exercita presiuni asupra actorilor regionali implicați.

Criticile internaționale nu au întârziat să apară. Uniunea Europeană a indicat că va analiza posibile embargouri de arme.

În fața acestui context, Netanyahu a spus:

„Guvernele occidentale sunt prietenoase cu Israelul, dar sunt presate de minorități islamice, unele dintre ele foarte extreme.”

El a explicat că deciziile politice externe sunt adesea influențate de presiuni externe și nu reflectă neapărat realitatea securitară a Israelului.

În contextul reacțiilor negative ale piețelor la declarațiile sale, Netanyahu a explicat că acestea au fost o „neînțelegere” și a subliniat că economia israeliană rămâne puternică.

El a afirmat că dezvoltarea industriei de apărare proprii este esențială, în special în perioade de conflict, și că Israelul trebuie să fie autosuficient în domeniul militar.

Premierul a evidențiat că restricțiile privind importurile de componente sau arme țin mai mult de „politica globală” decât de piața liberă, iar țara trebuie să dezvolte capabilități proprii pentru a asigura securitatea națională.

Netanyahu s-a confruntat și cu tensiuni interne. Ministrul Finanțelor, Bezalel Smotrich, a refuzat să participe la conferință, spunând: „Dacă ai provocat daune, le repari tu”.

Această dispută reflectă dificultățile guvernului în a gestiona simultan războiul, economia și percepția publică.

Premierul a încercat să arate coeziunea necesară între liderii politici și militari, insistând că scurgerile de informații și briefingurile părtinitoare „periclitează soldații, încetinesc eliberarea ostaticilor și scad moralul populației”.

În paralel cu acțiunile militare, Netanyahu a transmis un avertisment dur către liderii Hamas: orice vătămare a ostaticilor va fi întâmpinată cu „forță mai mare, până la sfârșitul vieții lor”.

Premierul a explicat că Israelul va accelera evacuarea palestinienilor din Gaza City pentru a reduce victimele civile și a facilita ofensiva militară:

„Dacă vor face rău măcar unui fir de păr al unui ostatic, îi vom vâna cu forță mai mare până la sfârșitul vieții lor — iar acel sfârșit va veni mult mai repede decât cred.”

Netanyahu a adăugat:

„Acesta este mesajul meu către liderii Hamas. Nu veți avea adăpost, dar efortul nostru de a ajunge la voi va fi înmulțit de șapte ori și vă vom găsi mult mai repede decât credeți.”

El a mai subliniat că aproape 400.000 de persoane au părăsit orașul, în ciuda dificultăților logistice și a eforturilor Hamas de a împiedica evacuarea.

Aceasta abordare demonstrează angajamentul Israelului de a minimiza impactul uman asupra civililor în timpul războiului.

Netanyahu a explicat că IDF a ordonat evacuarea completă a Gaza City pentru a reduce riscul victimelor civile și pentru a permite o ofensivă eficientă.

Premierul a subliniat că eforturile de evacuare „reușesc, dar trebuie intensificate”. A mai afirmat:

„Acum pleacă din Gaza City, și până acum aproape 400.000 de persoane au plecat. Ei vor să plece, răspundem noi, nu Hamas, care uneori chiar trage asupra lor să-i oprească.”

El a adăugat:

„Această posibilitate există; nu am eliminat-o. Nu este o campanie activă pe care o derulăm. Dar avem interesul să accelerăm pentru a încheia războiul rapid, nu în înfrângere.”

Premierul a mai precizat că o înfrângere ineficientă a Hamas ar fi interpretată ca o victorie simbolică de către „forțele răului”, inclusiv Iran și aliații săi, iar Israelul trebuie să prevină acest scenariu.

Declarațiile și acțiunile lui Netanyahu au consecințe semnificative asupra relațiilor internaționale.

„Spre deosebire de alte zone de război, oamenii spun că este imoral să-i lăsăm să plece. Eu cred că este imoral să nu le permitem să plece”, a spus Netanyahu

Acuzarea Qatarului de sprijin pentru Hamas intensifică tensiunile diplomatice și deschide noi discuții privind rolul emiratului în negocierile de pace și mediație.

Între timp, întâlnirea cu Trump va fi crucială pentru clarificarea poziției SUA și obținerea sprijinului american în gestionarea conflictului și protecția ostaticilor.