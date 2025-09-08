Social Evelin, nepoata președintelui Nicușor Dan, a retrăit tradițiile copilăriei la bâlciul din Vaslui







Nepoata președintelui Nicușor Dan, Evelin, în vârstă de nouă ani, a insistat să meargă la Vaslui pentru a vedea bâlciul din orașul bunicilor. „Am venit special din București pentru acest eveniment”, a spus tatăl fetei, fratele Mirabelei Grădinarul, partenera de viață a președintelui, pentru Vremea Nouă.

Bogdan Grădinaru, în vârstă de 39 de ani, a atras atenția publicului în timpul unei dezbateri electorale la Antena 3, când a vorbit despre Nicușor Dan și familia acestuia. La dezbatere a fost însoțit de mama sa, Liliana Grădinaru, o învățătoare apreciată din Vaslui. Nicușor Dan o laudă frecvent pe soacra sa, mai ales pentru talentul ei la gătit.

La mijlocul lunii august, președintele a petrecut câteva zile de vacanță în Republica Moldova, alături de partenera sa și de copii. Una dintre aparițiile sale a avut loc la Orheiul Vechi, unde a participat, alături de Maia Sandu, la concertul formației Lupii lui Calancea, într-o atmosferă relaxată.

Când a participat la Festivalul Zemii din Sipoteni, din Republica Moldova alături de președinta Maia Sandu, Nicușor Dan a declarat că borșul pregătit de soacra sa este mai bun decât zama din Moldova. Totuși, în vacanța de vară, familia prezidențială nu a fost și în Vaslui.

Fratele Mirabelei Grădinaru a spus, pentru Vremea Nouă, că și-a adus aminte de copilărie și și-a adus și fiica pentru a vedea cum este la bâlci, la bunici.

Fratele Mirabelei Grădinarul a menționat de asemenea, că nu a mai fost la bâlci de aproximativ 25 de ani, de când acesta se afla în partea cealaltă a orașului și că a venit special din București pentru acest eveniment.

„Nu am mai fost, cred de 25 de ani, de când era în partea cealaltă de oraș, înspre Gura Bustei (n.r. o suburbie o municipiului Vaslui). Am venit special din București pentru acest eveniment”, a mai psus acesta.