Navalnîi a fost otrăvit, arată probele trimise în Occident

Teste efectuate în laboratoare occidentale confirmă că liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi a fost otrăvit înainte de a muri în închisoarea din Kharp, a anunțat soția sa, Iulia Navalnaia.

Declarația marchează o escaladare a acuzațiilor împotriva autorităților ruse și reaprinde cererile internaționale pentru clarificarea circumstanțelor morții sale.

Potrivit Iuliei Navalnaia, echipa sa a reușit să extragă probe biologice din rămășițele lui Alexei Navalnîi și să le trimită la două laboratoare independente din țări occidentale, care au concluzionat — separat — că el fusese otrăvit.

Navalnaia a cerut public ca laboratoarele să-și publice imediat rezultatele detaliate și substanța identificată, susținând că doar o dezvăluire completă poate face lumină în acest caz.

Reprezentanții familiei nu au precizat încă identitatea țărilor în care s-au făcut testele.

Membrii echipei lui Navalnîi au obținut declarații ale a cinci angajați ai coloniei penitenciare din Kharp care descriu starea și evoluția simptomelor în zilele premergătoare morții.

Conform relatărilor din declarațiile obținute, Navalnîi s-a plâns de dureri în picior la sfârșitul lunii decembrie 2023, iar pe 3 februarie 2024 fusese consultat la infirmerie.

Pe 14 februarie a fost izolat în celulă de pedeapsă, iar în dimineața zilei fatale, la o plimbare, s-a declarat rău — a vomitat, a avut convulsii, probleme de respirație și dureri severe în piept și abdomen, susțin martorii.

Această succesiune de simptome ridică întrebări serioase despre posibila expunere la o substanță toxică.

Soția a arătat o hartă a blocului penitenciarului în care sunt marcate 63 de camere de supraveghere, dar a afirmat că nu există înregistrări publice sau accesibile din ziua în care Navalnîi a murit.

Această lipsă a filmărilor — dacă se confirmă — poate înlătura o sursă esențială de probe și alimenta ipoteza că probe au fost ascunse sau alterate.

De asemenea, raportul medico-legal rusesc menționează vânătăi pe coate și genunchi și hemoragie la coroană, dar nu face referire la convulsii, în ciuda relatărilor martorilor.

Aceste discrepanțe au fost semnalate de investigații anterioare și de organizații care au urmărit cazul.

Iulia Navalnaia l-a acuzat direct președintele Vladimir Putin și serviciile ruse de securitate, afirmând că regimul este responsabil pentru „uciderea” soțului ei și că există un program de dezvoltare a armelor chimice/biochimice interzise.

Ea a cerut țărilor occidentale să nu „joace” cu autoritățile ruse și a îndemnat la transparență totală din partea laboratoarelor care au examinat probele.

În plan practic, Navalnîi și susținătorii săi vor încerca să facă publice rapoartele și probele disponibile, în timp ce comunitatea internațională se confruntă cu limitările juridice privind deschiderea unor anchete penale pe teritoriul Rusiei.