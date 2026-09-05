NATO, la un pas de război cu sine însăși

Ori de câte ori presa occidentală își întoarce privirea spre Marea Egee, vocabularul seamănă inevitabil cu cel folosit pentru cutremure: fisură, presiune acumulată, falie activă. Nu este întâmplător. De două decenii, relatările despre relația dintre Grecia și Turcia revin aproape sezonier la aceeași contradicție: două state membre NATO, aliate pe hârtie, dar rivale pe mare și în aer, disputându-și insule, ape teritoriale și platouri continentale ale căror delimitări continuă să provoace tensiuni.

Prin decrete prezidențiale semnate la 15 august 2026, Ankara a creat două „parcuri marine naționale”: unul în nord-estul Mării Egee, între insulele grecești Lemnos și Samothraki, iar celălalt în Mediterana de Est, în largul coastelor Fethiye-Kaș, în vecinătatea insulei Kastellorizo. Atena a reacționat imediat. Ministerul grec de Externe susține că inițiativa turcă nu poate produce efecte juridice acolo unde depășește apele teritoriale ale Turciei și pătrunde în zone pe care Grecia le consideră parte a propriului platou continental.

La prima vedere, pare o dispută despre protejarea mediului.

În realitate, în Egee până și ecologia poate deveni geopolitică.

Mecanismul nu este nou și nici Turcia nu l-a inventat. Grecia însăși a deschis acest capitol în aprilie 2024 și l-a continuat în iulie 2025, când premierul Kyriakos Mitsotakis a anunțat crearea unor rezervații marine în Marea Ionică și în Ciclade.

Problema este că, într-un spațiu în care aproape fiecare insulă, stâncă sau milă marină poate avea implicații juridice, declararea unei arii protejate nu înseamnă doar protejarea biodiversității. Înseamnă și exercitarea unei forme de autoritate.

Sub vocabularul perfect legitim al protejării mediului se află vechea întrebare care urmărește relațiile greco-turce de generații: cine are dreptul să decidă aici?

Dacă disputa ar fi rămas la nivelul hărților și al dreptului maritim, probabil că actualul episod ar fi rămas unul tehnic. Numai că Recep Tayyip Erdoğan a adăugat ingredientul care transformă aproape inevitabil orice neînțelegere greco-turcă într-o criză politică: istoria.

La începutul lunii septembrie, în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai de la Bishkek, președintele turc a cerut Greciei să „schimbe direcția” și să renunțe la ceea ce Ankara consideră militarizarea unor insule care ar trebui să aibă statut demilitarizat.

Argumentele sunt cunoscute. Turcia invocă tratatele de la Lausanne, din 1923, și Paris, din 1947. Grecia răspunde că realitățile de securitate și interpretarea juridică sunt altele.

Dar Erdoğan nu vorbește niciodată doar despre tratate.

În spatele argumentului juridic apare aproape de fiecare dată memoria anului 1922 și a înfrângerii forțelor grecești în Asia Mică. În crizele din 2020, 2022 și 2023, liderul turc a folosit aceeași combinație: drept internațional, revendicare politică și o trimitere suficient de transparentă la istorie încât publicul grec să înțeleagă mesajul.

Această retorică nu înseamnă automat că Turcia pregătește o confruntare militară.

Are și o funcție internă.

Naționalismul maritim rămâne un instrument politic eficient pentru Erdoğan. Conceptul unei Turcii care trebuie să-și apere drepturile pe mările din jurul ei se înscrie într-o viziune mai largă asupra statutului regional al țării.

Ankara vrea să reamintească permanent Washingtonului și capitalelor europene că Turcia nu este un aliat care poate fi tratat ca un simplu executant al politicii occidentale. Controlează accesul dintre Marea Neagră și Mediterana, are una dintre cele mai mari armate ale NATO și ocupă o poziție strategică greu de înlocuit.

Relația sa cu programul american F-35 rămâne afectată de achiziționarea sistemelor rusești S-400, dar tocmai această relație complicată spune ceva despre politica turcă: Ankara vrea să rămână indispensabilă Occidentului fără să renunțe la libertatea de a-i spune „nu”.

Presa apropiată guvernului turc a mers chiar mai departe decât discursul oficial, descriind Grecia drept „vecin rău” și chiar „pion al Israelului”.

Dincolo de exagerarea propagandistică, limbajul contează. La Atena, faptul că asemenea formule circulă în presa apropiată puterii fără o delimitare rapidă din partea guvernului este interpretat ca semn că Ankara dorește să păstreze deschis întregul dosar al revendicărilor din Egee.

Dincolo de retorică, miezul conflictului rămâne unul juridic.

Și extrem de complicat.

Turcia susține că suveranitatea asupra unor formațiuni maritime trebuie stabilită pornind de la tratatele care au transferat explicit anumite insule Greciei. Ankara contestă statutul unui număr de insulițe, stânci și formațiuni mai mici din estul Egeei, pe care le include în ceea ce numește problema „zonelor gri”.

Grecia respinge categoric această interpretare. Atena consideră că tratatele au stabilit definitiv suveranitatea asupra arhipelagului și invocă dreptul internațional al mării, inclusiv Convenția ONU de la Montego Bay, la care Turcia nu este parte.

De aici pornesc două moduri fundamental diferite de a desena aceeași mare.

Pentru Ankara, geografia continentală contează decisiv: insulele grecești aflate la câțiva kilometri de coasta Anatoliei nu ar trebui să poată proiecta drepturi maritime într-o asemenea măsură încât Turcia să fie practic împinsă spre propriul litoral.

Pentru Atena, logica este opusă: Grecia este un arhipelag, iar insulele sale generează drepturi maritime în conformitate cu dreptul internațional.

Aici se află una dintre cele mai dificile probleme ale întregului conflict.

Turcia privește Egeea dinspre continent.

Grecia o privește dinspre insule.

Și ambele desenează pe aceeași apă două hărți care nu se suprapun.

Problema ar putea rămâne una pentru juriști dacă nu ar exista componenta militară. Dar există.

Survolurile, bateriile antiaeriene, exercițiile navale și notificările NAVTEX transformă periodic disputa juridică într-o demonstrație de forță.

În 2026, tensiunile au inclus și contestarea desfășurării unor sisteme Patriot pe insula Karpathos, precum și notificări maritime prin care Ankara și-a exprimat propriile revendicări asupra unei zone vaste din Egee, la est de meridianul 25.

Fiecare asemenea episod declanșează mecanismul cunoscut.

Ankara protestează.

Atena răspunde.

Avioanele decolează.

Diplomații redactează comunicate.

NATO speră că cei doi aliați se vor opri înainte de următorul pas.

Până acum, aproape întotdeauna s-au oprit.

Dar problema strategică nu este doar posibilitatea unui război deliberat. Poate chiar mai periculos este accidentul.

Două avioane care se apropie prea mult.

O navă care interpretează greșit o manevră.

Un comandant care are câteva secunde pentru a decide.

Un incident în care fiecare capitală consideră că cealaltă parte a trecut prima linia.

În Egee, distanța dintre demonstrația de suveranitate și criză poate fi măsurată uneori în minute.

Pentru Alianța Nord-Atlantică, situația este profund incomodă.

NATO încearcă să-și concentreze resursele și atenția asupra Rusiei, războiului din Ucraina și apărării flancului estic. În același timp, doi dintre membrii săi importanți continuă să consume energie diplomatică și resurse militare într-o rivalitate care nu are aproape nimic de-a face cu obiectivele colective ale Alianței.

Există aici un paradox.

Grecia și Turcia sunt aliați împotriva unui adversar extern, dar rămân rivali atunci când își privesc una alteia harta.

Articolul 5 nu șterge istoria.

Nici apartenența la NATO nu elimină automat conflictele de suveranitate.

Iar această realitate devine și mai importantă într-un moment în care Turcia încearcă să se apropie de arhitectura europeană de apărare.

Ankara vrea acces la proiecte și mecanisme europene de securitate. Dar Grecia este membră a Uniunii Europene și dispune de instrumente politice pentru a bloca sau condiționa apropierea Turciei.

În același timp, Turcia nu dorește să fie pur și simplu absorbită într-o arhitectură euro-atlantică ale cărei priorități nu coincid întotdeauna cu ale sale, mai ales în Marea Neagră și Mediterana de Est.

Aici apare una dintre contradicțiile strategice ale Europei: are nevoie de Turcia pentru apărare, dar nu poate ignora Grecia pentru a o integra.

Există totuși un motiv pentru a evita dramatizarea.

Actualul episod nu seamănă, cel puțin deocamdată, cu momentul Oruç Reis din 2020 sau cu retorica mult mai agresivă din 2022.

Nu vedem o concentrare navală spectaculoasă.

Nu vedem mobilizări care să sugereze apropierea unei confruntări.

Conflictul rămâne predominant juridic, diplomatic și declarativ.

Dar „escaladare limitată” nu înseamnă absența riscului.

Problema este acumularea.

Fiecare comunicat.

Fiecare hartă.

Fiecare NAVTEX.

Fiecare declarație despre suveranitate.

Fiecare referire la 1922.

Luate separat, nu declanșează un război.

Împreună, mențin societățile celor două țări într-o stare în care ideea confruntării începe să pară normală.

Iar normalizarea rivalității este periculoasă tocmai pentru că reduce costul politic al următoarei escaladări.

Privită de la București, disputa din Egee pare îndepărtată.

Nu este.

România trăiește astăzi într-o realitate strategică relativ clară: principala amenințare militară vine dinspre Rusia, iar NATO reprezintă garanția fundamentală de securitate.

De aici apare firesc tendința de a privi Alianța ca pe un bloc coerent, în care solidaritatea dintre membri este aproape automată.

Egeea ne amintește că lucrurile sunt mai complicate.

Grecia și Turcia sunt membre NATO de peste șapte decenii. Cu toate acestea, atunci când discuția ajunge la teritoriu, insule, resurse sau suveranitate maritimă, reflexul bilateral poate deveni mai puternic decât solidaritatea instituțională.

Pentru România, concluzia nu trebuie să fie alarmistă.

Trebuie să fie realistă.

Orice criză serioasă între Grecia și Turcia consumă atenție politică, capacitate diplomatică și resurse militare într-o Alianță care are deja suficiente probleme pe flancul estic.

Într-o lume ideală, NATO și-ar putea concentra întreaga energie asupra amenințărilor externe.

În lumea reală, trebuie să gestioneze și fisurile dintre propriii membri.

De aceea, ceea ce se întâmplă în Egee privește și Bucureștiul.

Nu pentru că România ar trebui să aleagă între Atena și Ankara.

Ci pentru că forța NATO nu depinde numai de numărul avioanelor, navelor și militarilor pe care îi poate mobiliza. Depinde și de capacitatea aliaților de a nu-și îndrepta aceste resurse unii împotriva altora.

Marea Egee rămâne, din acest punct de vedere, una dintre cele mai vechi linii de falie ale Alianței.

Deocamdată, presiunea este controlată.

Dar o falie nu devine periculoasă în ziua în care apare.

Devine periculoasă atunci când presiunea acumulată găsește, în sfârșit, punctul în care să se descarce.