Sport

Naționala masculină de handbal a României, eșec la primul meci de la Euro. 34-40 cu Portugalia

Comentează știrea
Naționala masculină de handbal a României, eșec la primul meci de la Euro. 34-40 cu Portugaliasursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

Naționala masculină de handbal a României a debutat cu un eșec la Campionatul European găzduit de Suedia, Danemarca și Norvegia. „Tricolorii” au cedat în fața reprezentativei Portugaliei, cu scorul de 34-40 (15-23). Jocul s-a disputat în Danemarca, la Hernind.

România, eșec în fața Portugaliei la primul meci disputat la Campionatul European

România a debutat vine și a condus cu 3-1 și 4-2, dar lusitanii au revenit și au marcat de șase ori la rând. Ei au reușit să conducă în mai multe rânduri și cu nouă goluri diferență: scor 19-10, 20-11, 21-12, 23-14 și 35-26. Spre finalul partidei, românii au reușit să mai reducă proporțiile înfrângerii la șase goluri.

Cine a marcat pentru reprezentativa „tricoloră”

Golurile naționalei pregătite de selecționerul George Buricea au fost marcate de Daniel Stanciuc 8, Andrei Buzle 6, Denis Vereş 4, Andras Szasz 4, Călin Dedu 3, Ionuţ Nistor-Ioniţă 2, Cristan Ghiţă 2, Dan Racoţea 2, Sorin Grigore 1, Ştefan Cumpănici 1 și Ionuţ Stănescu 1.

Ionuţ Iancu a avut 8 intervenţii (22,86%), iar Mihai Popescu a apărat un şut (11,11%).

Proiect strategic la frontieră spre Ucraina. Drum expres Suceava-Siret, cu rol civil și militar
Proiect strategic la frontieră spre Ucraina. Drum expres Suceava-Siret, cu rol civil și militar
Un coleg de redacție i-a băgat mâna în gât lui Radu Banciu. Moment de maximă tensiune în presă
Un coleg de redacție i-a băgat mâna în gât lui Radu Banciu. Moment de maximă tensiune în presă

sursa: Facebook

Pentru Portugalia, națională ce a terminat pe locul al 4-lea la Campionatul Mondial desfășurat în 2025, au marccat Francisco Costa 9 goluri, Martim Costa 7, Salvador Salvador 6, Miguel Neves 4, Luis Frade 3, Victor Iturizza 2, Leonel Fernandes 2, Antonio Areia 2, Ricardo Brandao 2, Rui Silva 1, Diogo Branquinho 1 și Joao Gomes 1.

Gustavo Capdeville a avut 9 intervenţii (25,71%).

Următoarea partidă, duminică, de la ora 21.00, contra danezilor

În celălalt meci al grupei se întâlnesc selecţionatele Danemarcei, care este campioană olimpică şi mondială, vicecampioană europeană, şi reprezentativa Macedoniei de Nord.

Naționala României va juca următorul meci duminică 18 ianuarie, contra Danemarcei (Herning, de la ora 21:30).

Lotul naționalei la Campionatul European

Portari: Ionuț Iancu (Dinamo), Mihai Popescu (Potaissa Turda) Extreme stânga: Alexandru Andrei (Poli Timișoara), Denis Vereș (Potaissa Turda) Extreme dreapta: Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor (Dinamo) Interi stânga: Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo), Robert Militaru (Dinamo), Răzvan Trif (Poli Timișoara), Dan Racoțea (Górnik Zabrze) Interi dreapta: Ionuț Stănescu (Wybrzeze Gdansk), Cristian Ghiță (Potaissa Turda) Coordonatori: Daniel Stanciuc (Dinamo), Ștefan Cumpănici (Minaur Baia Mare) Pivoți: Călin Dedu (Dinamo), Robert Nagy (Minaur Baia Mare), Andras Szasz (Poli Timișoara). Andrei Drăgan, Dan Vasile, Demis Grigoraș, Gabriel Ilie, Liviu Caba și Erik Pop lipsesc din motive medicale

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:44 - CNAS anunță măsuri după investigațiile despre parafele medicilor radiologi
21:37 - Diana Dumitrescu, dezvăluiri dureroase: „Eu am vrut să divorțez”
21:28 - Două milenii de istorie au încetat în Iran pe 16 ianuarie. Momentul care a schimbat istoria la Teheran
21:21 - Costul pensiilor magistraților pentru bugetul statului. Doar o treime din sumă provine din contribuții
21:12 - Turcia a trimis cu întârziere României o mie de blindate. Romtehnica cere despăgubiri de milioane de euro
21:05 - Naționala masculină de handbal a României, eșec la primul meci de la Euro. 34-40 cu Portugalia

HAI România!

Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!

Proiecte speciale