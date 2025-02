Social Copii ținuți în ger la vizita ministrei Culturii, ca la Cântarea României







Natalia Intotero susține că nu era la curent cu activitățile organizate la Târgu Jiu, unde copiii au fost ținuți în frig ore în șir, ca la Cântarea României din epoca Ceaușescu. Ea msi spune că nu a existat nicio planificare și că nu susține astfel de practici. În același timp, vicepreședinta Consiliului Județean Gorj a declarat că părinții copiilor și-ar fi dat acordul.

Natalia Intotero neagă orice fel de implicare

La Târgu Jiu mai mulți copii au fost expuși la frig pentru a cânta și a desena cu ocazia Zilei lui Constantin Brâncuși, în timpul vizitei ministrului Culturii, Natalia Intotero. Elevii, unii dintre ei îmbrăcați în costume populare, au fost nevoiți să suporte o temperaturi de -2 grade în jur de patru ore, în fața Bibliotecii Județene și a Direcției de Cultură.

Părinții, revoltați, au condamnat situația, caracterizând-o drept o „practică comunistă”, și au acuzat organizatorii că au supus copiii la condiții inumane doar pentru a onora vizita oficială. În schimb, Natalia Intotero a afirmat că nu avea cunoștință despre activitățile desfășurate în aer liber și că nu susține astfel de practici.

„Nu a fost nimic planificat. Eu mi-am exprimat dorința să merg să-i întâlnesc pe copii. Odată ajunsă la acești copii, am început să interacționez cu ei și chiar le-am luat mânuțele lor în mâinile mele, întrebându-i de ce lucrează afară pentru că este rece și am întrebat dacă nu le este frig pentru că aveau mânuțele reci. Eu nu sunt de acord cu astfel de atitudini și cu organizarea unor asemenea activități. Îmi pare foarte rău pentru cele întâmplate”, a declarat Natalia Intotero.

Îmi cer eu scuze pentru cei care au făcut organizarea

Natalia Intotero a ținuit să mai precizeze: Îmi cer eu scuze pentru cei care au făcut o asemenea organizare nepermisă. Este o perioadă rece, foarte mulți copii sunt bolnavi, răceli care se de festivități. Da, da, trebuie să fie mai multă atenție și îmi cer scuze pentru această nefericită întâmplare. Nu sunt genul de de om care să să primească laude, dimpotrivă”.

Ministrul Culturii a mai adăugat: „Repet, eu nu am participat la toate evenimente. Am plecat din Târgu Jiu undeva la ora 17:30 și am înțeles că evenimentele au mai continuat după plecarea mea. Deci, nu am detalii de tot ceea ce a însemnat organizare evenimentului aici cred că organizatorii pot să vă ofere detalii”.

Vicepreședinta CJ Gorj spune că a avut acordul părinților

Pe de altă parte, vicepreședinta Consiliului Județean Gorj, instituția responsabilă de organizarea evenimentului, a afirmat că părinții ar fi consimțit la participarea copiilor.

„Nu avea doamna ministru cunoștință de evenimentele care se derulau pe axa Constantin Brâncuși (...) Centrul Județean de Promovare și Conservare a Culturii Tradiționale Gorj a luat acorduri scrise de la părinții copiilor. Avem acordurile scrise ale părinților celor a celor șase copii. Părinții știu de eveniment. Nu am scos copiii afară pentru că a venit doamna ministru a Culturii. Au fost evenimente stradale pe axa Constantin Brâncuși”, a declarat ea pentru antena3.ro.