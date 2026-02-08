Diferența dintre o răceală prelungită și sinuzită. Explicațiile medicilor

Persistența simptomelor poate fi un semnal că sinusurile au probleme. Medicii avertizează că o congestie nazală care durează mai mult decât ar fi normal poate semnala inflamații sau blocaje în sinusuri, condiții care cresc riscul apariției infecțiilor.

O răceală care nu se dă dusă poate deveni frustrantă. De obicei, ne așteptăm ca nasul înfundat, presiunea facială și oboseala să dispară după câteva zile. Însă, când săptămânile trec și simptomele persistă, starea de disconfort poate fi deranjantă și chiar ne afectează rutina zilnică.

Mulți consideră aceste semne doar rezultatul unui virus încăpățânat sau al unei infecții de sezon care refuză să se vindece. În realitate, congestia prelungită poate indica o problemă diferită, mai ales în lunile reci ale anului.

Sinuzita, cunoscută și ca infecție a sinusurilor, este o afecțiune frecventă care apare adesea după răceli sau gripe. Din cauza asemănării simptomelor cu cele ale bolilor respiratorii obișnuite de iarnă, mulți nu realizează că nu este vorba doar de o recuperare lentă, ci de o problemă medicală ce necesită atenție.

Sinuzita, inflamația sinusurilor, acele cavități pline cu aer situate în spatele obrajilor, ochilor și frunții, apare adesea ca urmare a unei infecții. Aceasta poate bloca pasajele nazale și provoca acumularea de mucus, generând disconfort persistent.

Un farmacist explică faptul că simptomele sinuzitei se intensifică în sezonul rece:

„Sinuzita tinde să se agraveze în lunile mai reci din cauza aerului uscat, a infecțiilor și a inflamațiilor cauzate de vreme”, afirmă Niamh McMillan, farmacist superintendent la Superdrug, potrivit uk.style.yahoo.com.

De multe ori confundată cu o răceală care nu trece, sinuzita poate provoca semne care depășesc simpla congestie nazală și pot persista chiar și după ce infecția inițială s-a vindecat. Rămâne esențial să fim atenți la simptomele mai puțin evidente și să cerem sfatul unui specialist atunci când acestea apar.

Sinuzita, o inflamație a sinusurilor, poate provoca simptome diverse, uneori greu de asociat cu această afecțiune. Experții atrag atenția asupra unor manifestări specifice care nu trebuie ignorate.

1. Durere sau presiune facială persistentă: Unul dintre cele mai frecvente semne ale sinuzitei este durerea sau senzația de presiune în jurul ochilor, obrajilor și frunții. „Disconfortul poate iradia și la dinții superiori sau la urechi, ceea ce face dificilă identificarea cauzei reale a durerii”, explică specialistul McMillan.

2. Respirație cu miros neplăcut: Deși mulți nu leagă respirația urât mirositoare de sinusuri, aceasta poate fi un indiciu important. Inflamația cronică a sinusurilor duce la acumularea de mucus și la creșterea bacteriilor, ceea ce poate provoca mirosuri persistente, chiar și atunci când igiena orală este corectă.

3. Alterarea simțului mirosului și gustului: Infecțiile sinusurilor pot reduce capacitatea de a simți mirosurile sau de a percepe gusturile, determinând ca alimentele să pară mai puțin plăcute. Mulți confundă aceste modificări cu efectele unei răceli persistente, însă ele pot semnala blocaje sau inflamații ale pasajelor nazale.

4. Oboseală accentuată și dificultăți de concentrare: Sinuzita afectează nu doar nasul și sinusurile, ci poate provoca epuizare și „ceață mentală”. Organismul care luptă cu inflamația continuă poate face sarcinile cotidiene mai dificile, iar oboseala persistă adesea chiar și când congestia începe să se diminueze.

5. Tuse „umedă” care nu dispare: O tuse persistentă, mai ales noaptea, poate fi cauzată de mucusul care se scurge din sinusuri în gât – fenomen cunoscut drept secreție postnazală. Aceasta irită căile respiratorii și declanșează tusea, care nu răspunde întotdeauna la tratamentele obișnuite.

6. Senzație de urechi înfundate sau pierdere temporară a auzului: Inflamația sinusurilor poate afecta trompele lui Eustachio, provocând plenitudine în urechi sau pierdere temporară a auzului. Simptomele se ameliorează de obicei pe măsură ce inflamația se reduce, dar dacă durează mai mult de câteva săptămâni, este indicat consultul unui medic.

Dacă aceste simptome persistă mai mult de 10 zile sau se agravează după o ameliorare temporară, este recomandat să consulți medicul. Netratată, sinuzita poate provoca complicații, de la infecții cronice până la afecțiuni grave, cum ar fi celulita orbitală.