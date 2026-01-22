Mutu despre clinica de reabilitare: Nu mai voiam să plec

Adrian Mutu a povestit la un podcast faptul că la clinica de reabilitare a fost atât de bine că nu mai voia să plece. Mai ales că făcea și terapie minim 2-3 pe zi.

Fostul internațional a trecut prin tot felul de episoade de-a lungul vieții. Unul a fost legat de consumul a diferite substanțe, ceea ce a dus și la declinul carierei sale. Atunci a ajuns și la o clinică de reabilitare, unde spune că s-a simțit foarte bine. ”Depinde și ce vrei, adică dacă tratezi totul serios și iei totul ca pe o lecție și înveți te va ajuta pe viitor.

Pentru că eu și după aceste două săptămâni acolo, eu trebuia să stau doar o săptămână, dar îmi plăcea și am vrut să mai stau o săptămână. Mă și împrietenisem cu cineva acolo și am vrut să mai stau. Nu e o pușcărie. sau un fel de pușcărie. Chiar nu. Adică ai activități, e ca o vacanță la care ești mereu supus la ceva nou. Și acest nou sunt 2-3 ori pe zi de terapie cu un psiholog”, a explicat fotbalistul.

Momentul mutării la Londra nu a fost unul propice. Asta pentru că întreg contextul nu era unul pozitiv. ”La cel moment eu trecem printr-o perioadă mai puțin bună.

Nu pot să-i spun o perioadă foarte urâtă. Dar trecusem de un divorț, eram în ceva nou pentru mine. În Anglia era o cu totul altă mentalitate. Lumea acolo e mult mai rece ca în Italia. Modul de abordare e total diferit”, a povestit acesta.

Singurătatea și-a spus cuvântul atunci când a ajuns în Anglia. Asta pentru că acolo fotbaliștii nou veniți nu erau tratați ca în Italia. ”În Italia clubul avea grijă de noi, mai ales cu noii veniți. În Anglia erai singur. Distanțele dintre antrenamente și casa unde stai erau mult mai mari.

Aici traversai o metropolă, apoi mergeai zeci de km în afara Londrei. Sunt altele tentațiile. Când te duci într-o astfel de lume trebuie să fii pregătit. Acum mă uit la aceste întâmplări ca la obstacole pentru că am învățat din ele”.