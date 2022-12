Dezvăluirile lui Adi Mutu despre Consuelo. De ce s-a despărțit de frumoasa dominicană

„Domnișoara cu care mă vedeam venea cu o prietenă, Consuelo Matos Gomez, ministrul-consilier al Republicii Dominicane la Vatican. Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție. Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. OK, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni, apoi am decis să ne căsătorim”.

Apoi lucrurile au curs cumva natural. „Am mers în Dominicană, în La Vega, al patrulea oraș ca mărime de acolo, la vreo 110 kilometri de capitala Santo Domingo. A venit cu prietena ei cea mai bună. Era 10 seara, iar noi îmbrăcați ca de plajă. A fost o ceremonie scurtă și frumoasă, apoi nunta am făcut-o în octombrie, la Roma”.

Divorțul lui Adrian Mutu de Consuelo

Din această relație Adi Mutu are două fetițe. „Adriana a venit pe lume la Miami. Consuelo mi-a spus, într-o seară de 2006: «Mi s-a rupt apa!». Ne-am suit în mașină, până la spital am făcut 20 de minute, aveam emoții mari, mari de tot. (…) Am ajuns, m-au lăsat în salon, Consuelo mi-a spus că e obosită și că vrea să doarmă și că eu trebuie să monitorizez inima micuței ce nu se născuse încă. «Uite, privești acolo, pe ecran» M-am uitat la punctulețul acela care bătea până… am adormit și eu. Apoi a apărut un doctor de origine ecuadoriană, care m-a lăsat să tai cordonul ombilical. M-a luat cu leșin. Peste doi ani, cu Maya, culmea, același medic! I-am zis din prima: «Acum am curaj!». M-a lăsat, din nou, să-i tai cordonul”, povestește Adrian Mutu.

Relația a început însă să scârțâie. „După câțiva ani, au apărut, din păcate, divergențele între noi doi, multe dintre ele provocate de diferența de cultură. Intervenise monotonia, lucru firesc când stai mult timp împreună cu o persoană. Fiind firi opuse, relația a început să scârțâie. A contat mult și faptul că încercam să mă întorc în țară, iar Consuelo, deși nu mi-o spunea direct, nu prea dorea acest lucru. Am semnat cu cei de la Ajaccio, acesta a fost momentul în care ne-am despărțit de tot. Am rămas în relații civilizate și cu două fetițe superbe”, a explicat Mutu.