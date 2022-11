Adrian Mutu dezvăluie motivele pentru care s-a despărțit de Alexandra Dinu. „Cu trecerea timpului ne-am dat seama că…”

Debutasem la echipa națională, strânsesem destule meciuri în Serie A, în cupele europene, dar niciodată nu avusesem așa emoții. «Îmi tremurau grisinele», cum spun fotbaliștii, deși nu intrasem pe gazon, ci într-o maternitate. Abia după ce mă retrăgeam, îmi dădeam seama ce înseamnă viața de sportiv: nu ai timp să te bucuri de toate aceste evenimente importante, veșnic ești într-un cantonament, veșnic ești într-o ședință de pregătire” a mărturisit fotbalistul.

“Acasă, deși trecuseră doar nouă luni de la nașterea lui Mario Mutu, lucrurile nu mergeau așa cum ar fi trebuit, astfel că în martie 2003, am băgat actele de divorț, care s-a finalizat în octombrie. Cred că întrebarea: „De ce s-a întâmplat așa”, am auzit-o de o mie de ori, dar niciodată nu m-am ferit să răspund. Când am ales să ne căsătorim, am făcut-o pentru că așa am ales Alexandra și eu. Nu ne-a obligat nimeni , am gândit că e tare că avem personalități diferite, că minus cu plus ajută pe parcurs, că ne modelăm unul după celălalt. Cu trecerea timpului, ne-am dat seama că ne-am maturizat, că nu mai rezonăm și dacă nu mai aveam lucruri în comun, ce puteam face? Așa că am ales să divorțăm. Cu trei ani și jumătate înainte, în perioada în care priveam mult la televizor, încercând să învăț limba italiană, am reținut o replică ce mi s-a părut foarte tare: «Sunt on, nimic din ce e omenesc nu mi-e străin!” . Așa am fost și noi, un soț și o soție care, la un moment dat, nu s-au mai înțeles.”, a mai relatat Adrian Mutu despre relația cu fosta soție, Alexandra Dinu în volumul “Revenirea din Infern, Povestea Neștiută a Vieții Mele”.

Mario Mutu, recunoaște: „Nu suntem atât de apropiați”

După ce Judecătoriei Buftea a decis că Adrian Mutu trebuie să-i plătească fostei sale soţii suma de 123.254,15 euro şi 419,78 lei, Mario Mutu a făcut dezvăluiri despre relația cu tatăl lui:

”Din punctul de vedere al relației mele cu el, e bine. Este taică-miu, îl iubesc și sunt mândru de el. Poate nu suntem atât de apropiați cum sunt majoritatea copiilor cu părinții lor. Iubirea este aici.

Niciunul dintre ei (n.r. Alexandra Dinu și Adrian Mutu) nu este ipocrit. Una este ce se scrie în ziare, alta e ce se întâmplă pe bune. Eu, să fiu sincer, nici nu citesc ziarele, nu mă interesează. Dar în ziare e ceva, viața reală este altceva”, a declarat Mario Mutu, pentru Fanatik.