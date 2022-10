Noi dezvăluiri despre procesul Alexandrei Dinu cu Adrian Mutu. „Eu nu am făcut rău nimănui.” De ce a refuzat să plătească banii

Alexandra Dinu, mama lui Mario Mutu, a câștigat procesul cu Adrian Mutu. Actrița a reușit să dovedească ignoranța fostului partener, dar și lipsa pensiei alimentare. Fotbalistul trebuie să-i ofere suma de 123.254,15 euro și 419,78 lei pentru toți anii în care nu i-a dat bani.

Mario Mutu a explicat care este relația lui cu tatăl lui, dar și cum l-a ajutat popularitatea lui Adrian Mutu. Tânărul a declarat că nu se crede vedetă, dar că respectă munca fostului fotbalist.

„Nu suntem niciunul vedetă aici. Vedetele sunt altundeva! Sunt în America, sunt unde vreți, dar nu sunt în România. Sunt mândru de chestia asta (n.r. că sunt părinții mei) și îi respect, dar nu ajunge pentru mine doar să fiu băiatul cuiva.

Am tot repectul, și toată mândria, și toată iubirea față de ei, maxim, pe viață. Mă mândresc cu chestia asta, dar nu în sensul arogant. Nu mă duc într-un club și zic că intru pentru că sunt băiatul lui Mutu. Chiar dacă, până la urmă, a făcut ceva cu cariera lui, ceva mare mai ales în țara asa, dar și în afară. Și trebuie să îi mențin imaginea. Nu pot să îi murdăresc eu imaginea”, a declarat Mario Mutu, fiul antrenorului de la Rapid, Adrian Mutu.

Ce spune fiul lui Adrian Mutu

Fiul lui Adrian Mutu a mai povestit că își iubește tatăl, dar că nu este așa de apropiat de el cum sunt alți copii. Tânărul a declarat că nu l-a deranjat scandalul pe care acesta îl are cu Alexandra Dinu și că este preocupat de lucruri mai importante.

„Din punctul de vedere al relației mele cu el, e bine. Este taică-miu, îl iubesc și sunt mândru de el. Poate nu suntem atât de apropiați cum sunt majoritatea copiilor cu părinții lor. Iubirea este aici. Niciunul dintre ei nu este ipocrit. Una este ce se scrie în ziare, alta e ce se întâmplă pe bune. Eu, să fiu sincer, nici nu citesc ziarele, nu mă interesează. Dar în ziare e ceva, viața reală este altceva.

Nu știu! Nu mă interesează. Nu e că nu vreau să zic, dar nu știu. Eu chiar le am pe ale mele. Procese… eu nu am făcut rău nimănui, niciodată, din punctul ăsta de vedere al procesului lor și treburile lor sunt mari. Eu sunt mare, ei sunt mari. Este normal…Tata are soție frumoasă, copil frumos, frățiorul meu, Tiago. Fiecare cu treburile lui. Ce se întâmplă în ziare, ce scrie lumea, nu mă interesează și nici nu vreau să știu”, a spus Mario Mutu.

Tânărul nu a vrut să ofere informații despre viața amoroasă a mamei sale, dar a precizat că își dorește ca aceasta să fie fericită. „Mama stă unde vrea, în principiu. Momentan este în țară, cred. Era în țară, nu știu dacă între timp a plecat. Atâta timp cât este fericită… Nu dau din casă”, a spus, în încheiere, Mario Mutu pentru Fanatik.