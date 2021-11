Adrian Mutu s-a hotărât să spună adevărul. A pierdut multe milioane de euro, iar viața lui a fost un iad: „A fost groaznic”

Adrian Mutu, antrenor liber de contract după despărțirea de FC „U” Craiova, a participat la podcastul realizat de Cătălin Măruță. Fostul internațional român a vorbit despre mai multe subiecte sensibile, probleme cu care s-a confruntat de-a lungul vieții.

O afacere care i-a adus mari pierderi financiare lui Adrian Mutu

Mutu a pierdut foarte mulți bani din cauza unei afaceri foarte proaste.„ Am făcut una de vreo 3 milioane de euro. A fost o fabrică de biodiesel. O poveste…long story…3 milioane de euro aruncați pe geam”, a spus Mutu.

În anul 2013, Adrian Mutu și partenerul său de afaceri, Adrian Marțian, au investit într-o fabrică de biodiesel, la Oradea. Suma totală vehiculată la momentul respectiv a fost de aproximativ 10 milioane de euro. Instalaţia de biodiesel pe bază de rapiță a fost amenajată în primăvara anului 2013, într-o hală de 3.000 metri pătraţi, pe trei linii tehnologice, care aveau o capacitate de producţie de 72 de tone pe zi.

La începutul anului 2015, fabrica a dat faliment, moment în care între cei doi parteneri de afaceri a intervenit un conflict. Ulterior, Marțian l-a reclamat pe Mutu la Serviciul de Investigare a Fraudelor și i-a cerut despăgubiri de 5,5 milioane euro.

În ceea ce privește cel mai șocant moment al carierei, consumul de cocaină în timp ce evolua la Chelsea, în 2004, Mutu a explicat. „Celor tineri le spun să nu facă ce am făcut eu, ci să învețe din ce am făcut eu. Nu oricine se ridică înapoi și are succes.

A vorbit și despre marile probleme de la Chelsea

La Chelsea a început adevărata faimă a mea. Transferul acela și suma de 23 de milioane m-au făcut cel mai scump transfer al unui român. Londra, New York și Paris sunt orașe grele și periculoase pentru un adolescent. Te fac să te pierzi, dacă nu ești educat.

Aveam 23 de ani și eram recent divorțat. Nu treceam printr-o perioadă extraordinară pe plan emoțional. Aveam un salariu în jur de 4 milioane de dolari pe an, așa că începi să-ți iei zborul și să nu rămâi cu picioarele pe pământ.

Eu nu am fost pregătit și educat pentru succes. Faima și banii m-au luat prin surprindere. Nu aveam pe nimeni lângă mine să gestionez totul. Inevitabil a venit căderea. Am suferit foarte tare.

„Am trecut prin Iad, dar nu am rămas cu această cădere”

Episodul «cocaina» a fost o greșeală. Și a venit decăderea. Au fost 6 luni groaznice. Am fost în iad și m-am întors. A fost groaznic. Am rămas singur. A fost o prostie din partea mea, o neatenție colosală din partea mea. Trebuia să fiu mai concentrat pe fotbal.

Am trecut prin Iad, dar nu am rămas cu această decădere. Am rămas cu faptul că m-am întors. A fost un «comeback» extraordinar și sunt mândru. Nu mulți au reușit să revină.”