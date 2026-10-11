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Mor de foame sau mor încercând să fugă. Dilema tragică a ucrainenilor de pe linia frontului

Mor de foame sau mor încercând să fugă. Dilema tragică a ucrainenilor de pe linia frontuluiRăzboi Ucraina. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Aproximativ 2.000 de civili sunt blocați în orașul Oleshky, din sudul Ucrainei, unde livrările de alimente au fost întrerupte, spitalele duc lipsă de medicamente, iar drumurile sunt minate și supravegheate de drone, relatează The Wall Street Journal.

Ar vrea să fugă, dar se tem

Orașul, aflat sub control rusesc din primele zile ale invaziei din 2022, avea înainte de război aproximativ 24.000 de locuitori. În ultimele luni, accesul a devenit tot mai periculos, după ce mai multe vehicule au lovit mine pe drumurile de aprovizionare. Ultimii voluntari care au adus alimente au ajuns în mai.

Locuitorii rămași supraviețuiesc cu legume cultivate în grădini, plante fierte și conserve recuperate din case abandonate. Unii se aventurează pe bicicletă sau pe jos până la Radensk, localitatea în care pot cumpăra provizii, într-o călătorie dus-întors de aproximativ 40 de kilometri, extrem de riscantă.

Doi soți care au reușit să fugă descriu peisajul apocaliptic

Maria Zakhavko și soțul ei au decis să plece pe 17 august, după ce au petrecut luni întregi încercând să supraviețuiască. Înainte de plecare, au lăsat alimente părinților ei în vârstă, prea fragili pentru a parcurge drumul spre siguranță.

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Cei doi au mers șapte ore până la Radensk, traversând zone cu cratere, vehicule arse, drone prăbușite și muniție neexplodată. Pe traseu, Zakhavko a văzut cadavre lângă mașinile distruse. Ulterior, cuplul a reușit să părăsească teritoriile ocupate și Rusia.

Roiuri de drone

Roiuri de drone. sursa: https://mgidefence.co.uk

Guvernul încearcă să le trimită alimente cu dronele

Militarii ucraineni au trimis periodic alimente cu drone peste râul Nipru. Potrivit autorităților ucrainene, însă, forțele ruse interceptează uneori coletele și îi pedepsesc pe localnicii care le colectează. Kremlinul susține, în schimb, că Ucraina blochează aprovizionarea și împiedică evacuarea civililor.

Spitalul din Oleshky funcționează în continuare, dar are resurse medicale insuficiente. O femeie rănită de schije în septembrie ar fi ajuns să-și piardă un picior deoarece medicii nu aveau materialele necesare pentru oprirea hemoragiei.

Distrugerile și izolarea s-au agravat după inundarea orașului în 2023, când distrugerea unui baraj din apropiere a răspândit mine și muniții în zonele rezidențiale.

Deși autoritățile ucrainene au anunțat livrarea recentă a aproximativ zece tone de provizii cu drone, numeroși locuitori nu pot pleca. Zakhavko spune că se teme permanent pentru părinții săi și pentru ceilalți civili incapabili să parcurgă drumul periculos spre evacuare.

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