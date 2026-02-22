Monica Pop, revoltată după ce a căzut pe stradă și și-a rupt mâna. Val de critici la adresa primarului Capitalei

Doctorița Monica Pop a avut parte de un incident nefericit pe străzile din București, unde a alunecat pe gheață și și-a fracturat mâna. Având în vedere că va fi nevoită să poarte un corset timp de cinci săptămâni, doctorița susține că trebuie să se bazeze pe ajutorul soțului ei. Într-o intervenție la România TV, Monica Pop l-a criticat pe primarul Ciprian Ciucu pentru modul în care a gestionat deszăpezirea străzilor și trotuarelor din București.

Revoltată, doctorița susține că se confruntă cu dureri cumplite.

„Am dureri cumplite, este foarte greu. Într-o secundă s-a întâmplat, e incredibil. Sigur, mă ajută soțul, dar tot este foarte neplăcut“, a afirmat doctorița,

Monica Pop a atras atenția asupra pericolului poleiului și i-a îndemnat pe bucureșteni să fie precauți.

„Mi se pare incredibil așa ceva, nu știu ce face domnul primar general. Mereu a fost plug pe stradă. Noi am angajat pe cineva să dea zăpada la o parte. Vreau să le zic tuturor să aibă grijă, pentru că sub zăpadă este polei. Cred că spitalele sunt pline de oameni care au căzut”, a mai spus doctorița.

În ultimele zile, mai mulți locuitori au semnalat că deszăpezirea nu s-a făcut corespunzător. Primăriile de sector, care au contracte cu operatorii de salubrizare, au anunțat că au aplicat sancțiuni celor care nu și-au făcut treaba.

Principalele artere sunt curățate, dar în cartiere și între blocuri persistă troiene, bălți și șleauri. Poliția Locală a cerut operatorilor din Sectoarele 1, 3 și 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea, amenințând cu sancțiuni în cazul nerespectării obligațiilor.

Primăria Capitalei a transmis că deszăpezirea trebuie făcută pe întreaga lățime a străzii, inclusiv rigolele, trecerile de pietoni și stațiile STB. Trotuarele trebuie eliberate complet de omăt, iar gurile de scurgere să fie libere pentru a prelua apa din topirea zăpezii.

Probleme au fost constatate până acum în Sectoarele 1, 2, 3 și 5. Primarul general, Ciprian Ciucu, le-a cerut primarilor de sector să coordoneze eficient deszăpezirea, pentru ca transportul în comun, pietonii și șoferii să poată circula în condiții sigure.

Reprezentanții Primăriei Municipiului București au mai spus că autoritățile trebuie să colaboreze cu Apa Nova pentru a se asigura că toate gurile de scurgere stradale rămân libere și preiau apa provenită din topirea zăpezii.

În urmă cu trei zile, o fată de 16 ani a fost găsită inconștientă pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, după ce s-ar fi electrocutat. Totul s-ar fi petrecut după ce adolescenta ar fi căzut peste firele de tensiune căzute.