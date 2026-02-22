Social

Monica Pop, revoltată după ce a căzut pe stradă și și-a rupt mâna. Val de critici la adresa primarului Capitalei

Comentează știrea
Monica Pop, revoltată după ce a căzut pe stradă și și-a rupt mâna. Val de critici la adresa primarului CapitaleiMedicul oftalmolog Monica Pop. Sursa foto: Captruă video Youtube
Din cuprinsul articolului

Doctorița Monica Pop a avut parte de un incident nefericit pe străzile din București, unde a alunecat pe gheață și și-a fracturat mâna. Având în vedere că va fi nevoită să poarte un corset timp de cinci săptămâni, doctorița susține că trebuie să se bazeze pe ajutorul soțului ei. Într-o intervenție la România TV, Monica Pop l-a criticat pe primarul Ciprian Ciucu pentru modul în care a gestionat deszăpezirea străzilor și trotuarelor din București.

Monica Pop a căzut pe stradă

Revoltată, doctorița susține că se confruntă cu dureri cumplite.

„Am dureri cumplite, este foarte greu. Într-o secundă s-a întâmplat, e incredibil. Sigur, mă ajută soțul, dar tot este foarte neplăcut“, a afirmat doctorița,

Monica Pop a atras atenția asupra pericolului poleiului și i-a îndemnat pe bucureșteni să fie precauți.

Operaţiunea „Enigma 2.0”. Cum a fost pus în libertate principalul suspect în pregătirea atentatelor la Kiev
Operaţiunea „Enigma 2.0”. Cum a fost pus în libertate principalul suspect în pregătirea atentatelor la Kiev
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 februarie 2026. Despre mutanți
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 februarie 2026. Despre mutanți

„Mi se pare incredibil așa ceva, nu știu ce face domnul primar general. Mereu a fost plug pe stradă. Noi am angajat pe cineva să dea zăpada la o parte. Vreau să le zic tuturor să aibă grijă, pentru că sub zăpadă este polei. Cred că spitalele sunt pline de oameni care au căzut”, a mai spus doctorița.

zapada Bucuresti

zapada Bucuresti. Sursa foto: Facebook

Bucureștenii, nemulțumiți de modul în care au acționat autoritățile în urma ninsorilor

În ultimele zile, mai mulți locuitori au semnalat că deszăpezirea nu s-a făcut corespunzător. Primăriile de sector, care au contracte cu operatorii de salubrizare, au anunțat că au aplicat sancțiuni celor care nu și-au făcut treaba.

Principalele artere sunt curățate, dar în cartiere și între blocuri persistă troiene, bălți și șleauri. Poliția Locală a cerut operatorilor din Sectoarele 1, 3 și 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea, amenințând cu sancțiuni în cazul nerespectării obligațiilor.

Ce a anunțat Primăria Capitalei despre planul de deszăpezire

Primăria Capitalei a transmis că deszăpezirea trebuie făcută pe întreaga lățime a străzii, inclusiv rigolele, trecerile de pietoni și stațiile STB. Trotuarele trebuie eliberate complet de omăt, iar gurile de scurgere să fie libere pentru a prelua apa din topirea zăpezii.

Probleme au fost constatate până acum în Sectoarele 1, 2, 3 și 5. Primarul general, Ciprian Ciucu, le-a cerut primarilor de sector să coordoneze eficient deszăpezirea, pentru ca transportul în comun, pietonii și șoferii să poată circula în condiții sigure.

Reprezentanții Primăriei Municipiului București au mai spus că autoritățile trebuie să colaboreze cu Apa Nova pentru a se asigura că toate gurile de scurgere stradale rămân libere și preiau apa provenită din topirea zăpezii.

În urmă cu trei zile, o fată de 16 ani a fost găsită inconștientă pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, după ce s-ar fi electrocutat. Totul s-ar fi petrecut după ce adolescenta ar fi căzut peste firele de tensiune căzute.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:55 - Cum a ajuns Dick Van Dyke la 100 de ani. Secretul longevității actorului
22:46 - Pîslaru: Promulgarea rapidă a legii pensiilor magistraților este esențială pentru fondurile UE
22:39 - Cele mai înspăimântătoare și bântuite castele din lume, de la Fortăreața lui Frankenstein la Castel Bran
22:31 - Monica Pop, revoltată după ce a căzut pe stradă și și-a rupt mâna. Val de critici la adresa primarului Capitalei
22:22 - Zelenski și Putin ar putea avea o întâlnire în următoarele trei săptămâni: Trump ar putea participa
22:04 - Alertă la bordul unei aeronave București-Hurghada. Plan de urgență activat pe Aeroportul Otopeni. Celulă de criză la ...

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale