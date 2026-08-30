Mohács, 500 de ani. Bătălia în care s-a prăbușit Ungaria medievală

La 29 august 2026 s-au împlinit exact cinci secole de la bătălia de la Mohács. În numai câteva ore, armata regelui Ludovic al II-lea a fost nimicită de oastea lui Soliman Magnificul, regele a murit, iar o mare parte a elitei politice, militare și ecleziastice a Regatului Ungariei a rămas pe câmpul de luptă.

Mohács a fost începutul unei prăbușiri care avea să se desăvârșească abia după ocuparea Budei, în 1541.

În istoria Europei Centrale există date care nu marchează doar o bătălie, ci și despărțirea dintre două epoci. Pentru maghiari, 29 august 1526 este un asemenea moment.

Atât de adâncă a fost ruptura, încât, câteva secole mai târziu, maghiarii au început să clasifice documentele medievale pur și simplu în acte „de dinainte de Mohács” și „de după Mohács”.

Este poate cea mai puternică dovadă a felului în care o înfrângere militară s-a transformat într-o frontieră a memoriei.

În 1526 Regatul Ungariei era o monarhie creștină medievală, legată dinastic de Regatul Boemiei și condusă de Ludovic al II-lea din familia Jagiellonilor. Victoria lui Soliman a distrus armata regală, a ucis suveranul și a decapitat conducerea țării, dar otomanii nu au ocupat imediat întregul teritoriu.

Soliman a intrat în Buda, după care s-a retras din Ungaria în toamna anului 1526, păstrând controlul asupra fortificațiilor strategice din sud.

Ceea ce a dispărut la Mohács a fost ordinea politică a Ungariei medievale unitare. În locul ei a rămas un vid de putere, urmat de alegerea a doi regi rivali, război civil și intervenția tot mai profundă a Habsburgilor și otomanilor.

Mult timp, înfrângerea a fost explicată prin trădarea nobililor, incapacitatea regelui sau presupusa lașitate a comandanților. Cercetările recente oferă o explicație mai puțin spectaculoasă, dar mai convingătoare: diferența uriașă dintre resursele celor două state.

Regatul Ungariei obținea anual venituri estimate la 250.000–350.000 de florini de aur. Imperiul Otoman, întărit prin cucerirea Egiptului, Siriei și a altor teritorii orientale, dispunea de venituri la nivel central de peste 2,5 milioane de monede de aur și de resurse totale mult mai mari.

Astfel, Istanbulul putea întreține și deplasa o armată permanentă, cu artilerie, corpuri de elită și un aparat logistic incomparabil superior. Ceea ce Ungaria nu-și putea permite.

Analiza istorică arată că Mohács nu a fost un accident, ci rezultatul unui dezechilibru economic și militar acumulat timp de decenii. Căderea Belgradului în 1521 deschisese deja drumul către centrul Ungariei. Cinci ani mai târziu, Soliman nu mai ataca o cetate de frontieră, ci venea cu armata imperială pentru o confruntare decisivă.

Una dintre surprizele cercetărilor recente este că armata adunată la Mohács nu era nici mică, nici lipsită de armament modern.

Potrivit reconstrucției realizate de istoricii B. Szabó János și Nagy Béla pentru Institutul de Istorie al ELTE, oastea regală avea aproximativ 12.000–13.000 de călăreți și un număr similar de pedestrași. Era însoțită de circa 5.000 de căruțe și 15.000 de cai de tracțiune și dispunea de 85 de tunuri și aproximativ 500 de arme de foc grele.

Tabăra reprezenta una dintre cele mai mari concentrări militare din istoria medievală a Ungariei.

Mai mult, armata era profund multietnică. Alături de maghiari luptau croați, sârbi, cehi, slovaci, germani și polonezi. Mohács nu a fost, așadar, o confruntare simplă între „unguri” și „turci”, ci o bătălie între două mari sisteme militare, fiecare adunând oameni din numeroase provincii și comunități.

Problema era că, în fața lor, otomanii aveau o armată de prim rang și, potrivit aceleiași cercetări, o superioritate numerică de cel puțin trei la unu, adică peste 100.000 de oameni.

Armata ungară s-a așezat în două linii, cu flancul stâng sprijinit pe terenurile mlăștinoase ale Dunării. Tunurile au fost amplasate între pedestrași și cavaleria ușoară, cel puțin acelea care putuseră fi descărcate la timp de pe vasele ancorate pe fluviu.

În jurul prânzului, pe marginea câmpiei, a apărut corpul rumelian comandat de marele vizir Ibrahim Pașa, însoțit de aproximativ 4.000 de ieniceri și 150 de tunuri. Restul uriașei armate otomane înainta mai greu.

Comandanții ungari au văzut aici o șansă: să atace înainte ca întreaga oaste a sultanului să ajungă pe câmpul de luptă.

În jurul orei 16.00, în timpul rugăciunii musulmane de după-amiază, flancul drept, compus în mare parte din trupele croate ale banului Francisc Batthyány, a pornit la atac. Și, pentru câteva zeci de minute, pariul a părut câștigător.

Cavaleria a împins trupele otomane până la linia tunurilor. Unii călăreți au străpuns dispozitivul și au pătruns în tabăra imperială. Soldați otomani au fugit spre locul unde se afla Soliman.

Cronica otomană a lui Kemalpașazade păstrează chiar imaginea a trei călăreți în armuri grele care ar fi ajuns foarte aproape de sultan înainte de a fi uciși de gărzile sale. Este unul dintre cele mai spectaculoase episoade ale bătăliei: pentru o clipă, istoria Europei ar fi putut depinde de câteva sulițe sau o lovitură de spadă.

Succesul inițial a devenit o capcană. În timp ce cavaleria creștină înainta, restul armatei lui Soliman a ajuns pe câmpul de luptă. Ienicerii au deschis focul în salve, artileria otomană a fragmentat atacul, iar corpul anatolian a intrat în luptă.

Oastea ungară s-a trezit prinsă între dispozitivul otoman, terenul mlăștinos și unitățile de cavalerie trimise în spatele ei.

Pedestrașii cehi și polonezi au format un careu și au rezistat o vreme atacurilor călărimii. În cele din urmă, focul ienicerilor i-a doborât.

Contrar imaginii tradiționale a unei armate distruse în 90 de minute, reconstrucția ELTE indică o luptă de aproape patru ore. Întunericul și o ploaie torențială au pus capăt măcelului. Otomanii nu erau încă siguri de victoria lor: armata a rămas pe poziții întreaga noapte, iar Soliman nu a coborât de pe cal până aproape de miezul nopții.

Nu mai exista însă nicio armată care să reia lupta.

Pierderile au fost devastatoare. Cercetătorii estimează că au murit între 4.000 și 5.000 de călăreți, iar dintre pedestrași numai aproximativ 2.000 ar fi supraviețuit. Aproape toți comandanții armatei, șase înalți prelați și numeroși mari nobili au căzut pe câmpul de luptă. Între 1.500 și 2.000 de prizonieri ar fi fost executați după bătălie.

Catastrofa nu a constat doar în pierderea soldaților, ci în dispariția simultană a oamenilor care conduceau țara. În termenii folosiți de cercetătorii ELTE, înfrângerea „a decapitat guvernarea Ungariei”.

Ludovic al II-lea a dispărut în timpul retragerii. Tradiția spune că tânărul rege s-a înecat în pârâul Csele, după ce calul său s-a avântat în zona mlăștinoasă.

Moartea regelui, care nu avea un moștenitor legitim, a pus capăt ramurii jagiellone care conducea Ungaria și Boemia. Din acel moment, coroana a devenit obiectul luptei dintre voievodul Transilvaniei, Ioan Zápolya, și Ferdinand de Habsburg.

După Mohács, două tabere ale nobilimii au ales doi regi. Războiul dintre Zápolya și Ferdinand a permis Imperiului Otoman să devină arbitrul politic al regiunii.

Momentul decisiv a venit la 15 ani după bătălie. În 1541, otomanii au ocupat Buda, iar teritoriile fostului regat unitar s-au împărțit în trei mari zone. Partea centrală a intrat sub administrație otomană directă, nordul și vestul au format așa-numita Ungarie Regală, controlată de Habsburgi, iar estul a evoluat spre Principatul Transilvaniei, aflat sub suzeranitatea Porții, dar beneficiind de o autonomie politică importantă.

Pentru istoria românilor, aceasta este una dintre consecințele esențiale ale bătăliei. Transilvania a devenit un actor politic distinct, prins între Habsburgi și Imperiul Otoman și legat tot mai strâns de jocul diplomatic în care se aflau deja Țara Românească și Moldova.

În concluzie, în după-amiaza de 29 august 1526 nu a dispărut o țară de pe hartă. A dispărut o lume. Iar lupta pentru ceea ce avea să-i ia locul a durat încă un secol și jumătate.