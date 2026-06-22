Moartea actriței Ece Irtem continuă să fie învăluită în mister. Cunoscută pentru rolurile avute în mai multe seriale turcești, regretata actriță a fost găsită fără viață în locuința sa din Istanbul. Primele date apărute indicau că aceasta de 35 de ani ar fi suferit un stop cardiac. Între timp, datele apărute în cursul investigației au deschis o nouă pistă pentru anchetatori, arată Haberler.

Potrivit informațiilor apărute în presa turcă, în timpul examinării efectuate după deces au fost observate mai multe urme de răni pe brațul stâng al actriței.

În urma declarațiilor oferite de apropiații acesteia, anchetatorii au aflat că Ece Irtem s-ar fi întors recent dintr-o vacanță petrecută în Thailanda. În timpul sejurului, actrița ar fi fost mușcată de o maimuță, incident care, la momentul respectiv, nu ar fi părut să aibă urmări grave.

Investigatorii încearcă să clarifice dacă episodul petrecut cu puțin timp înainte de a se stinge din viață a avut consecințe asupra stării sale de sănătate.

Experții consultați în cadrul investigației verifică posibilitatea ca o eventuală infecție contractată în urma mușcăturii să fi provocat complicații medicale grave.

Medicii atrag atenția că astfel de incidente pot duce la transmiterea unor bacterii sau agenți patogeni periculoși, mai ales în lipsa unui tratament adecvat.

În acest context, avocatul familiei a cerut ca incidentul din Thailanda să fie luat în considerare la autopsie.

„La detectarea a trei cicatrici pe brațul stâng al clientei noastre Ece İrtem, care a decedat la domiciliul ei pe 15.06.2026, când am vorbit cu membrii familiei, aceștia au declarat că a fost muscată de o maimuță în timpul călătoriei sale în Thailanda. În discuţiile cu experții pe această temă, s-a aflat că o muşcătură de maimuţă ar putea avea consecinţe fatale, inclusiv sepsis (otrăvirea sângelui). Astăzi, o petiție a fost depusă la parchet, solicitând ca acest aspect să fie evaluat și la autopsie”, a transmis avocatul.

În prezent, autoritățile așteaptă rezultatele complete ale investigațiilor medico-legale pentru a determina cu exactitate cauza morții. Până la finalizarea analizelor, toate ipotezele rămân deschise, inclusiv posibilitatea ca incidentul petrecut în timpul vacanței să fi avut un rol în evoluția stării de sănătate a actriței.