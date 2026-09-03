Pompierii au intervenit joi la Spitalul Județean Piatra-Neamț, după ce a fost semnalat un miros de gaz în zona Pavilionului de Interne. Verificările au indicat o defecțiune la o conductă aflată în exteriorul clădirii, iar alimentarea cu gaze a fost oprită până la remedierea problemei, potrivit Inspectoratul pentru Situații de UrgențăNeamț.

La intervenție au participat pompieri din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț, precum și membri ai SPSU. Pentru remedierea defecțiunii a fost solicitată și intervenția reprezentanților Delgaz Grid.

Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că mirosul provenea de la o conductă de distribuție amplasată în exteriorul spitalului, care prezenta defecțiuni, potrivit ISU Neamț.

În paralel cu măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, echipele de intervenție au verificat zona pentru a stabili dacă pacienții și personalul medical trebuie evacuați.

În urma verificărilor, pompierii au stabilit că evacuarea persoanelor aflate în clădire nu este necesară.

Măsuri de siguranță au fost însă luate în perimetrul din apropierea conductei afectate.

Accesul pietonal și auto în zonă a fost restricționat, iar persoanele aflate în perimetrul respectiv au fost evacuate. Totodată, câteva autoturisme au fost îndepărtate din zona afectată.

Echipajul Delgaz Grid ajuns la Spitalul Județean Piatra-Neamț a oprit alimentarea cu gaze, măsura urmând să fie menținută până când defecțiunea va fi remediată.

Pompierii ISU Neamț au rămas la locul intervenției pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor.