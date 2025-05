Politica Mirel Curea a remarcat două probleme delicate pe care trebuie să le rezolve Nicușor Dan







Odată cu câștigarea alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan intră într-o lumină și mai puternică decât cea care l-a înconurat atât timp cât a fost primar general al Capitalei. Într-o postare pe Facebook, jurnalistul Mirel Curea a vorbit despre atenția pe care și-o va îndrepta asupra celui ce da deveni, după învestire, lider la Cotroceni.

Deasupra lui Nicușor Dan, remarcă Mirel Curea, plutește un nor toxic, „o hidră bicefală”, formată de Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea.

„O hidră bicefală” care plutește deasupra lui Nicușor Dan

„Așaaa...! Alegerile au trecut, iar eu nu am primit răspunsurile pe care le așteptam de la cei doi: de la GS de ce văd deasupra capului său un geto-dac în izmene roșii care comunică telepatic, pe sub apa de izvor, cu oștenii lui Ștefan Cel Mare, iar de la ND, de ce văd deasupra capului său hidra bicefală Coldea-Kovesi. Asta este!

De astăzi mai am treabă doar cu unul singur, cu ăla care a ajuns la putere. Cum, ce am cu el? Am ceea ce am cu absolut toți cei care înhață puterea, putere pe care eu o consider invariabil aflată în raport antagonic cu cetățeanul. De ce, asta? Pentru că exact asta este treaba jurnalistului care înțelege care este treaba jurnalistului: nu activismul propagandist, nu limbismul, nu suptul stâlpilor care susțin porțile serviciilor de informații, nu pusul stiloului pe hârtie în funcție de plicul lunar sosit de la partide. Mai pe scurt, treaba jurnalistului este să nu fie nici tâmpit și nici lichea”, a scris jurnalistul EVZ în postarea respectivă.

Primul pas, însoară-te, băi creștinule-ortodox-practicant

Mirel Curea este de părere că viitorul președinte trebuie să facă urgent un pas ce ține de viața privată. Și să-și oficializeze relația pe care o are cu Mirabela Grădinaru, partenera sa.

„Primul pas, însoară-te, băi creștinule-ortodox-practicant, cu femeia care ți-a născut copiii, cunună-te cu ea, chiar dacă trebuie s-o treci în declarația de avere cu tot cu conturi. Odată te invită Papa la Vatican, iar acolo nu te poți duce cu țiitoarea”, a mai adăugat Mirel Curea.