Sport Mircea Rednic, demis de la Standard Liege după doar două luni. Vincent Euvrard, noul antrenor al echipei







Miercuri dimineață, Standard Liege a publicat pe site-ul oficial un comunicat prin care a confirmat că Mircea Rednic nu mai este antrenorul echipei.

Decizia a fost luată la doar patru zile după înfrângerea dureroasă de pe teren propriu, scor 0-3 cu Cercle Brugge, din etapa a cincea a campionatului belgian.

Clubul a transmis că a ajuns deja la un acord cu noul antrenor, Vincent Euvrard, în vârstă de 43 de ani, care a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani. Oficialii clubului i-au mulțumit lui Rednic pentru activitatea depusă și i-au urat succes succesorului său.

Astfel, Rednic părăsește echipa belgiană după o perioadă scurtă, în care rezultatele modeste au cântărit decisiv în hotărârea conducerii.

Numit antrenor în luna iunie 2025, Mircea Rednic a avut parte de o perioadă dificilă în Belgia, în care Standard Liege a obținut doar două victorii în cinci partide oficiale. După un început promițător, cu un succes în deplasare, echipa a început să sufere pe plan ofensiv și defensiv, culminând cu eșecul categoric împotriva celor de la Cercle Brugge.

Rezultatele Standard Liege sub comanda lui Mircea Rednic:

RAAL La Louviere – Standard Liege 0-2

Standard Liege – Dender 1-1

Standard Liege – Genk 2-1

Royale Union SG – Standard Liege 3-0

Standard Liege – Cercle Brugge 0-3

În urma acestor rezultate, Standard se află în partea a doua a clasamentului, iar conducerea a considerat necesară o schimbare rapidă la nivelul băncii tehnice.

În locul lui Rednic, Standard Liege l-a numit pe Vincent Euvrard, un tehnician belgian de 43 de ani, cunoscut pentru experiența sa la echipele din Proximus League și pentru abordarea modernă asupra jocului. Obiectivul său principal este readucerea echipei pe un trend ascendent și relansarea luptei pentru un loc în play-off-ul campionatului.