Mircea Rednic, demis de la Standard Liege după doar două luni. Vincent Euvrard, noul antrenor al echipei

Mircea Rednic, demis de la Standard Liege după doar două luni. Vincent Euvrard, noul antrenor al echipei
Miercuri dimineață, Standard Liege a publicat pe site-ul oficial un comunicat prin care a confirmat că Mircea Rednic nu mai este antrenorul echipei.

Decizia a fost luată la doar patru zile după înfrângerea dureroasă de pe teren propriu, scor 0-3 cu Cercle Brugge, din etapa a cincea a campionatului belgian.

Clubul a transmis că a ajuns deja la un acord cu noul antrenor, Vincent Euvrard, în vârstă de 43 de ani, care a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani. Oficialii clubului i-au mulțumit lui Rednic pentru activitatea depusă și i-au urat succes succesorului său.

Comunicatul oficial al clubului Standard Liege după decizia de a-l demite pe Mircea Rednic

„Conducerea lui Standard Liege l-a anunțat în această dimineață pe Mircea Rednic că a încheiat colaborarea cu efect imediat.

Managementul nostru a ajuns la un acord cu Vincent Euvrard, iar tehnicianul de 43 de ani a semnat un contract pe doi ani.

Îi mulțumim lui Mircea Rednic pentru contribuția avută din iunie încoace și îi urăm lui Vincent Euvrard un călduros bine ai venit și mult succes în noua provocare.”

Astfel, Rednic părăsește echipa belgiană după o perioadă scurtă, în care rezultatele modeste au cântărit decisiv în hotărârea conducerii.

Standard Liege

Standard Liege. Sursa foto: Facebook/Standard Liege

Un parcurs modest pe banca lui Standard Liege pentru Mircea Rednic

Numit antrenor în luna iunie 2025, Mircea Rednic a avut parte de o perioadă dificilă în Belgia, în care Standard Liege a obținut doar două victorii în cinci partide oficiale. După un început promițător, cu un succes în deplasare, echipa a început să sufere pe plan ofensiv și defensiv, culminând cu eșecul categoric împotriva celor de la Cercle Brugge.

Rezultatele Standard Liege sub comanda lui Mircea Rednic:

  • RAAL La Louviere – Standard Liege 0-2

  • Standard Liege – Dender 1-1

  • Standard Liege – Genk 2-1

  • Royale Union SG – Standard Liege 3-0

  • Standard Liege – Cercle Brugge 0-3

În urma acestor rezultate, Standard se află în partea a doua a clasamentului, iar conducerea a considerat necesară o schimbare rapidă la nivelul băncii tehnice.

Vincent Euvrard, noul antrenor al lui Standard Liege

În locul lui Rednic, Standard Liege l-a numit pe Vincent Euvrard, un tehnician belgian de 43 de ani, cunoscut pentru experiența sa la echipele din Proximus League și pentru abordarea modernă asupra jocului. Obiectivul său principal este readucerea echipei pe un trend ascendent și relansarea luptei pentru un loc în play-off-ul campionatului.

