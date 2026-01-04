Mircea Badea se panichează dintr-un singur motiv. Care este marea spaimă

Moderatorul, Mircea Badea, a explicat la o emisiune televizată faptul că are o singură panică care nu are legătură cu el. Care este totuși persoana care îl poate tensiona extrem de ușor.

Moderatorul a explicat că în ceea ce îl privește nu are nicio frică. Dar atunci când vine vorba despre fiul său lucrurile se schimbă radical. “Am o responsabilitate față de el, vecină cu panica. Intru foarte ușor în panică atunci când e vorba de el. Când e vorba de mine nu am nicio panică.

În legătură cu el mă panichez foarte ușor, sunt supra protector. Și drept urmare eu îi spun: știi că te iubește tata?! Si el imi spune: da, cam prea mult. Iar acum evaluez orice în primul rând prin prisma lui pe persoana fizică, nu am niciun stres. Dar mi-am dat seama că nici asta nu e ok. Dar asta e vina mea, el e absolut perfect. E minunat, eu sunt ăla ca un moș nebun”, a povestit Mircea Badea.

Acesta a mai declarat că fiul lui este foarte inteligent. Ba mai mult, este și foarte bun, “Învăț foarte multe de la el, e foarte deștept, clar nu seamănă cu mine.

Nu are nicio moleculă de răutate, este foarte bine intenționat: este pe sistemul să fie bine, să nu fie rău, cum spune regele nostru, Hagi”, a declarat moderatorul.

Cât privește această trăsătură de caracter a celui mic, moderatorul are o explicație. “E adevărat ca face ce vede în casă, dar oamenii se și nasc într-un fel.

Iar acel fel e independent de eventuala educație și formare pe care i-o dăm noi. Eu cred că oamenii se și nasc într-un fel. În profunzimea lor sunt cum s-au născut ei”, a mai spus omul de televiziune.