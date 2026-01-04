Monden

Mircea Badea se panichează dintr-un singur motiv. Care este marea spaimă

Mircea Badea. Sursa foto: Youtube
Moderatorul, Mircea Badea, a explicat la o emisiune televizată faptul că are o singură panică care nu are legătură cu el. Care este totuși persoana care îl poate tensiona extrem de ușor.

Mircea Badea, panica supremă

            Moderatorul a explicat că în ceea ce îl privește nu are nicio frică. Dar atunci când vine vorba despre fiul său lucrurile se schimbă radical. “Am o responsabilitate față de el, vecină cu panica. Intru foarte ușor în panică atunci când e vorba de el. Când e vorba de mine nu am nicio panică.

Mircea Badea și Carmen Brumă

Mircea Badea și Carmen Brumă. Sursa foto Arhiva EVZ

          În legătură cu el mă panichez foarte ușor, sunt supra protector. Și drept urmare eu îi spun: știi că te iubește tata?! Si el imi spune: da, cam prea mult. Iar acum evaluez orice în primul rând prin prisma lui pe persoana fizică, nu am niciun stres. Dar mi-am dat seama că nici asta nu e ok. Dar asta e vina mea, el e absolut perfect. E minunat, eu sunt ăla ca un moș nebun”, a povestit Mircea Badea.

“E foarte deștept, nu seamănă cu mine”

          Acesta a mai declarat că fiul lui este foarte inteligent. Ba mai mult, este și foarte bun, “Învăț foarte multe de la el, e foarte deștept, clar nu seamănă cu mine.






         Nu are nicio moleculă de răutate, este foarte bine intenționat: este pe sistemul să fie bine, să nu fie rău, cum spune regele nostru, Hagi”, a declarat moderatorul.

Care este explicația

         Cât privește această trăsătură de caracter a celui mic, moderatorul are o explicație. “E adevărat ca face ce vede în casă, dar oamenii se și nasc într-un fel.

          Iar acel fel e independent de eventuala educație și formare pe care i-o dăm noi. Eu cred că oamenii se și nasc într-un fel. În profunzimea lor sunt cum s-au născut ei”, a mai spus omul de televiziune.

