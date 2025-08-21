Politica Mircea Abrudean: Eu cred că există dialog între liderii coaliţiei







Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat miercuri că nu crede că vreo formațiune din coaliție va vota o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern și că pachetul doi de reforme va fi susținut în Parlament, potrivit news.ro.

Mircea Abrudean a declarat miercuri că niciun partid din coaliție nu va vota o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern și că pachetul doi de reforme, extrem de necesar României, va fi susținut atunci când va fi prezentat în Parlament.

Președintele Senatului a subliniat că dialogul între liderii coaliției asigură o formulă comună care va fi aplicată fără blocaje politice.

Potrivit lui Mircea Abrudean, comunicarea dintre partidele din coaliția de guvernare, PSD, PNL, UDMR și USR, se desfășoară chiar și în lipsa ședințelor formale. Abrudean a precizat că lipsa ședințelor formale ale întregii coaliții nu înseamnă că discuțiile nu au loc. El a subliniat că au avut loc consultări și declarații politice, unele tensionate, altele mai belicoase, pe care le consideră normale.

El a mai menționat că nu există semnale că PSD sau alte partide ar bloca pachetul doi de reforme, iar adoptarea acestuia se realizează procedural în Guvern, unde miniștrii tuturor partidelor coaliției participă la decizii.

Pachetul doi include măsuri menite să corecteze inechități și să asigure echitate pentru cetățeni, fiind urmărit atât de autorități interne, cât și de creditori internaționali. Proiectul va fi aprobat în Guvern, unde miniștrii PSD, PNL, UDMR și USR au participat la consultări și adoptarea măsurilor.

Opoziția, inclusiv AUR, are dreptul constituțional să depună moțiuni de cenzură, dar Abrudean a subliniat că nu există riscul ca vreun membru al coaliției să susțină un astfel de demers. Magistrații au cerut retragerea unor proiecte, iar președintele Senatului a precizat că dreptul lor de a solicita modificări va fi respectat, forma finală urmând a fi asumată în Parlament.