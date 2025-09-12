Ministrul Justiţiei, după cazul pacientului oncologic: Protestul nu trebuie să afecteze românii

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a reacţionat vineri după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar în care un bolnav de cancer cerea, prin ordonanţă preşedinţială, asigurarea tratamentului. „Jurământul de a apăra drepturile şi libertăţile oamenilor impune, în realizarea justiţiei, să existe celeritate, mai ales atunci când justiţiabilul duce o luptă contratimp pentru viaţa”, a transmis ministrul, subliniind că „protestul din justiţie nu poate anihila responsabilitatea de a soluţiona cauze urgente şi trebuie să evite excese care să îi afecteze pe români”.

Radu Marinescu a precizat că nu intenţionează să comenteze hotărârea punctuală a unui judecător, întrucât acesta rămâne independent în soluţionarea cauzelor, însă a subliniat că tocmai această independenţă obligă la respectarea dreptăţii. „Tocmai această independenţă obligă la a face dreptate cetăţeanului, mai ales atunci când se opinează ca alt actor public nu ar fi făcut-o”, a explicat ministrul.

În mesajul său, Marinescu a adresat un apel către magistraţi: „Rog, aşadar, justiţia să acţioneze cu echilibru, înţelepciune şi responsabilitate şi să evităm orice situaţie care să adâncească neîncrederea şi nemulţumirea publicului”.

Potrivit Digi24.ro, Curtea de Apel Bucureşti a suspendat joi judecarea unei cauze prin care un pacient oncologic cerea, prin ordonanţă preşedinţială, acces la tratamentul vital. Avocatul acestuia a explicat că suspendarea a survenit în cadrul protestului magistraţilor, deşi aceştia au anunţat public că dosarele urgente vor fi soluţionate cu prioritate, în special cele ce ţin de stabilirea tratamentelor medicale.

În aceeaşi zi, aceeaşi instanţă a continuat judecarea unui alt dosar de natură similară, ceea ce a alimentat discuţiile despre modul în care este aplicat filtrul de urgenţă în timpul protestului.

Consiliul Superior al Magistraturii a emis joi seară un comunicat în care a explicat că responsabilitatea reală privind accesul pacienţilor la tratamente oncologice revine autorităţilor statului. „Judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale”, a transmis Secţia pentru judecători a CSM.

Instituţia a subliniat că rolul magistraţilor nu este de a prelua atribuţiile executive, ci de a asigura respectarea drepturilor fundamentale în cadrul proceselor, conform legislaţiei în vigoare.