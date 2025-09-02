Social Ministrul Energiei a anunțat când vor primi cetățenii cardurile pentru plata facturilor la energie







Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți că persoanele vulnerabile cu venituri mai mici de 1.950 de lei vor primi un voucher de 50 de lei pentru plata facturilor la energie, menționând că platforma informatică a fost livrată la timp de instituția pe care o conduce. „Odată ce am terminat această etapă, colegii mei de la Ministerul Muncii, împreună cu cei de la Poşta Română, operaţionalizează sistemul şi vor trimite aceste carduri în cursul lunii septembrie”, a mai adăugat acesta, în timpul unei conferințe.

Întrebat cât timp va dura până când măsurile adoptate vor duce la scăderea prețurilor la facturile de energie, ministrul Energiei a explicat că durata medie de implementare variază între două săptămâni și șase luni. El a adăugat că un termen rezonabil ar fi de aproximativ șase luni până la un an, perioadă în care ar putea apărea primele efecte.

„Ceea ce pot să vă spun, analizând comparatorul de preţuri, în această dimineaţă, înainte de a intra în conferinţa de presă, după discuţiile de acum două luni, în care am agreat acest pact între stat şi privat, prin care am convenit că este extrem de important să avem o reducere a preţului, cred că a contat foarte mult şi faptul că avem deja trei oferte care sunt sub preţul plafonat la 1,30 lei, înainte de data de 1 iulie, şi care sunt la 1,10 lei, 1,20 lei, 1,30 lei”, a mai spus acesta.

Ministrul a afirmat că, încă de la începutul mandatului, a luat în calcul eliminarea schemei de plafonare a prețului la energia electrică.

Știind că această măsură urma să ducă la creșteri semnificative pentru mulți consumatori care plăteau 0,68 lei pe kWh, a introdus un program de sprijin. Prin acest sistem, persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 de lei primesc un voucher de 50 de lei, iar platforma informatică necesară a fost livrată la timp.

El a explicat că, după finalizarea acestei etape, Ministerul Muncii și Poșta Română urmează să pună în funcțiune sistemul și să trimită cardurile în luna septembrie.

„Ce e foarte important e că acei oameni care aveau înainte facturi de 60-70 de lei, în urma schemei de plafonare care a fost eliminată la 1 iulie, cu o decizie luată în anul 2024, ca să fie foarte clar, vor avea o creştere la aproximativ 130-140 de lei, cei 50 de lei acordaţi prin aceste vouchere vor acoperi aproximativ 60-70% din această creştere pentru consumatorii cu venituri mici”, a mai spus acesta.

Ministrul a precizat că situația depinde de momentul în care beneficiarii s-au înscris în platforma informatică, precum și de modul în care primăriile sau Poșta Română au introdus aceste date.

„Ştiu că ei lucrează aplicat, nu vreau să sune a fugă de răspundere, dar ceea ce a trebuit să facem, să instituim această schemă, să pregătim aplicaţia informatică, să avem legătură cu operatorii care să îşi actualizeze sistemele informatice pentru acest mecanism, am făcut deja”, a mai spus ministrul.