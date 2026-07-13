Uniunea Europeană a plătit aproximativ 5,96 miliarde de euro pentru gaz natural lichefiat provenit din proiectul rusesc Yamal în primele șase luni ale anului 2026, în pofida eforturilor de a reduce veniturile energetice ale Moscovei, potrivit Fox News.

Datele comerciale analizate de organizația de mediu Urgewald, pe baza informațiilor Kpler, arată că 136 dintre cele 140 de transporturi de GNL exportate de proiectul Yamal între ianuarie și iunie au ajuns în porturi din Uniunea Europeană.

Situația evidențiază dependența încă existentă de gazul rusesc, la peste patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina.

Europa a fost principala destinație pentru gazul natural lichefiat exportat de proiectul Yamal în prima jumătate a anului. China, considerată anterior o piață importantă pentru gazul rusesc din regiunea arctică, a primit doar patru transporturi în aceeași perioadă.

Potrivit datelor Kpler citate de Reuters, Uniunea Europeană a importat un volum record de aproximativ 9,97 milioane de tone de GNL de la Yamal în primele șase luni din 2026, cu 16% mai mult față de perioada similară a anului trecut.

Valoarea livrărilor către Europa a fost estimată la 5,96 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 6,8 miliarde de dolari, calculul fiind realizat în funcție de prețurile de referință ale gazelor naturale pe piața europeană.

Porturile franceze au primit 51 de transporturi de GNL de la Yamal, cele mai multe dintre statele UE. Belgia a fost destinația pentru 37 de transporturi, iar Spania pentru alte 34.

Reprezentanții Franței au subliniat însă că aceste cifre indică portul în care a fost descărcată marfa și nu naționalitatea companiilor care au cumpărat gazul sau destinația finală a acestuia pe piața europeană.

Proiectul Yamal LNG este operat de compania rusă Novatek. Printre acționari se numără și grupul francez TotalEnergies, precum și compania chineză CNPC.

Uniunea Europeană a adoptat un calendar etapizat pentru oprirea importurilor de gaze din Rusia. Importurile de GNL rusesc în baza contractelor pe termen lung vor fi interzise de la 1 ianuarie 2027.

Pentru gazul rusesc transportat prin conducte în baza contractelor pe termen lung, interdicția este prevăzută să intre în vigoare la 30 septembrie 2027. Măsurile fac parte din strategia europeană de eliminare a dependenței energetice față de Moscova.

Comisia Europeană a explicat că nivelul ridicat al importurilor din prima parte a anului ar putea fi legat de livrări anticipate și de ajustarea contractelor înaintea intrării în vigoare a restricțiilor mai dure.

Anna-Kaisa Itkonen, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, a arătat că evoluția reflectă probabil „livrări concentrate în avans și ajustări ale acordurilor contractuale înaintea unor restricții mai stricte”.

Cele mai multe dintre importurile rămase sunt realizate în baza unor contracte pe termen lung, care beneficiază de perioade de tranziție până în 2027.

Președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri statele europene pentru continuarea achizițiilor de energie din Rusia.

„Din păcate, Europa a cheltuit mult mai mulți bani pentru cumpărarea petrolului și gazelor rusești decât pentru apărarea Ucrainei”, declara Trump în discursul susținut în fața Congresului american la 4 martie 2025.

Casa Albă susține că Statele Unite pot furniza volume suplimentare de gaz natural lichefiat aliaților europeni și estimează că exporturile americane de GNL către Europa vor continua să crească.

Noile date apar în contextul în care statele NATO și-au asumat creșterea cheltuielilor pentru apărare, pe fondul războiului din Ucraina și al riscurilor de securitate generate de Rusia.

În paralel, Uniunea Europeană continuă să adopte sancțiuni menite să reducă veniturile energetice ale Moscovei. În iunie, miniștrii de Externe ai UE au aprobat noi măsuri împotriva complexului militar-industrial rus și a rețelelor implicate în exporturile de petrol.

În Statele Unite, senatori republicani și democrați susțin măsuri care ar permite introducerea unor sancțiuni secundare împotriva statelor și entităților care continuă să cumpere energie din Rusia.

Datele privind importurile de la Yamal arată însă că desprinderea Europei de gazul rusesc rămâne un proces dificil. Deși importurile prin conducte au scăzut puternic după 2022, gazul natural lichefiat din Rusia continuă să reprezinte o sursă importantă de aprovizionare pentru piața europeană.