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Mîhailo Fedorov, demis de Zelenski, îl va consilia pe ministrul italian al Apărării

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Mîhailo Fedorov, demis de Zelenski, îl va consilia pe ministrul italian al ApărăriiMîhailo Fedorov. Sursă foto: X
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Din cuprinsul articolului

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mîhailo Fedorov, critic al președintelui Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că va deveni consilier al ministrului italian al Apărării, Guido Crosetto, relatează AFP.

Fedorov a precizat că ministrul italian i-a propus să devină consilier pentru inovare în domeniul apărării. El fusese demis din funcția de ministru în iulie, în cadrul unei remanieri guvernamentale controversate.

„În această calitate, voi ajuta Italia să dezvolte tehnologii adaptate războiului modern, să-și îmbunătățească sectorul apărării și să se adapteze la noile provocări globale în materie de securitate”, a transmis Fedorov pe Facebook.

Fedorov spune că va continua proiectele din Ucraina

Fostul ministru a precizat că își va continua activitatea și în Ucraina. „Continui să lucrez în Ucraina la proiecte care consolidează apărarea țării și contribuie la atragerea de resurse internaționale”, a afirmat acesta.

Fedorov a mai anunțat că, împreună cu echipa sa, a început „un turneu internațional dedicat dezvoltării de noi proiecte în domeniile digitalizării și tehnologiilor de apărare”. Președinția ucraineană nu a comentat până în prezent anunțul.

Italia îl numește consilier pentru inovare

Ministerul italian al Apărării a calificat numirea drept o „oportunitate importantă” pentru Italia și a confirmat că Fedorov va ocupa funcția de „consilier pentru inovare”.

Italia intenționează să „colaboreze cu parteneri care au dobândit o experiență semnificativă în acest domeniu, în special în ceea ce privește sistemele autonome și apărarea aeriană”, potrivit comunicatului ministerului.

Fedorov a fost demis în urma unei remanieri guvernamentale

Mîhailo Fedorov, susținător al utilizării noilor tehnologii pe câmpul de luptă, în special a dronelor, a fost demis în iulie din funcția de ministru al Apărării.

Potrivit AFP, demiterea a avut loc după ce Fedorov a intrat în conflict cu comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski. Acesta din urmă a fost, la rândul său, înlocuit ulterior de Volodimir Zelenski. Demiterea lui Fedorov a provocat manifestații de protest în Ucraina.

Zelenski

sursa: Facebook

Fostul ministru l-a criticat public pe Zelenski

După plecarea din funcție, Fedorov l-a criticat public pe președintele Volodimir Zelenski, denunțând corupția și ceea ce a numit „cultura minciunii” din Ucraina.

Fostul ministru a cerut, de asemenea, organizarea de alegeri în Ucraina. Legea marțială instituită după invazia rusă din 2022 împiedică în prezent organizarea unui scrutin.

Zelenski, al cărui mandat prezidențial a expirat în mai 2024, a respins apelul pentru organizarea alegerilor, afirmând că acestea ar constitui un „tsunami care ar diviza” țara.

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