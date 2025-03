Sport Mihai Stoica, după acuzațiile de rasism: Încetați cu mizeriile astea! Fiți bărbați







Mihai Stoica (59 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis un mesaj dur după ce a fost acuzat de rasism. Marius Șumudică, antrenorul Rapidului, i-a acuzat pe fanii FCSB de insulte rasiste după meciul de duminică seara.

Mihai Stoica a răbufnit

Stoica a declarat că la fotbal nu există xenofobie, rasism, ci doar porecle. El a mai spus că FCSB nu are nicio problemă cu țigănii și că există mulți suporteri de etnie rromă.

„SUBIECTUL RASISM PE STADION E FALS! Niciun stelist sau - mai nou - susținător al FCSB nu are vreo problemă cu țiganii sau - mai nou - cu rromii.

Mai mult decât atât, sunt foarte mulți suporteri de-ai noștri de etnie rromă, mult mai mulți decât rapidiști probabil. Eu am mulți prieteni țigani și n-am făcut niciodată vreo diferențiere între români și rromi, așa cum n-am făcut și nu fac între români și străini sau între caucazieni și afroamericani.

Am avut și vom avea mereu… În pădurea cu alune… Cine ține cu Steaua (ambele variante)... fac parte din folclorul galeriilor. Țin minte când Rapid a câștigat cupa în ‘98, rapidiștii cântau «După 23 de ani, cupa vine la țigani».

La fotbal nu e xenofobie, la fotbal nu e rasism, la fotbal sunt porecle. Aurolaci, oi, câini, țigani. Altfel, ce-am face cu Manchester United, Milan sau naționala Belgiei? Plus Kaiserslautern. Că e Post acum”, a spus acesta.

Copiii ar trebui ținuți departe de stadioane

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a declarat că cine vrea să-și educe perfect copilul trebuie să-l țină departe de stadioane, dar și de Tik Tok.

„Sau ar trebui să facă vreo plângere Asociația Ornitologilor Britanici pentru că au înjurat cei de la Manchester cormoranii liverpoolieni?

Că repertoriul galeriilor conține multe invective nu e OK, prin urmare cine vrea să-și educe perfect copilul trebuie să-l țină departe de stadioane. Dar și de TikTok. Încetați cu mizeriile astea! Fiți bărbați”, a scris Mihai Stoica, pe pagina personală de Facebook.

De la ce a pornit scandalul

Scandalul a pornit după ce Marius Șumudică, antrenorul Rapidului, a spus la finalul jocului cu FCSB, încheiat 3-3, că a intenționat să retragă echipa de pe teren, la confruntarea de pe Arena Națională, reclamând scandări rasiste dinspre suporterii gazdelor.

„Ce am trăit aici astăzi... am vrut să opresc meciul, fiindcă nu este normal să se scandeze, să fie ură de rasă. Pentru mine, ceea ce se strigă... Am vrut să scot echipa de pe teren!

Am vrut, am încercat, dar mingea era în joc. Am încercat să o scot, să-i aduc la margine, să tragem un semnal de alarmă. Nu mi se pare normal”, a spus Șumudică, imediat după meci.