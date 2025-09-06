Politica Mihai Fifor anunță „oprirea” drumului expres Arad–Oradea: O frâna marca Bolojan la dezvoltarea Vestului







Din cuprinsul articolului Drumul Arad-Oradea, parte strategică a proiectelor de mobilitate militară

Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că „pune frână” proiectului drumului expres Arad–Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia, calificând situația drept „un atentat la dezvoltarea Vestului României”. Într-o postare pe Facebook, Fifor susține că CNAIR ar fi transmis constructorilor că lucrările „nu vor începe mai devreme de martie 2027”, invocând „lipsa banilor”, deși proiectul are acces la fonduri europene. Zero bani dela CNAIR, zero kilometri în 2025 și 2026.

„Atâta timp cât Sorin Grindeanu a fost ministrul Transporturilor, investițiile au atins un nivel fără precedent în ultimii 35 de ani. Drumul expres Arad–Oradea este o dovadă clară”, afirmă liderul PSD Arad. El amintește că lotul 1 Chișineu-Criș–Salonta (33,7 km) a avut contractul semnat în mai 2024, cu o valoare de 2,32 miliarde lei fără TVA și termen de execuție 24 de luni, astfel încât „în 2027 arădenii și bihorenii să circule pe o șosea modernă”.

Potrivit lui Fifor, amânarea anunțată ar muta startul lucrărilor chiar în anul în care tronsonul trebuia recepționat, „lovind în interesele bihorenilor și arădenilor” și „înghețând ani prețioși de dezvoltare”. El spune că, în loc să susțină investițiile, „Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulți. Austeritatea oarbă nu aduce nici drumuri, nici locuri de muncă”.

Fifor anunță că PSD va prezenta „în zilele următoare” un plan de stimulare economică „care să sprijine investițiile, să protejeze comunitățile locale și să ducă mai departe proiectele mari de infrastructură”. Totodată, el apelează la parlamentarii arădeni, indiferent de partid, să-i ceară premierului „să dea barda pe cazma” și să identifice resurse pentru a nu bloca proiectul. Ca alternativă de finanțare, invocă programul SAFE al UE, argumentând că traseul are și valoare strategică de mobilitate militară în cadrul Via Carpathia.

„Aici nu este vorba despre politică, ci despre interesele arădenilor și ale bihorenilor”, mai scrie în postare Fifor, punctând că Vestul României are nevoie de dezvoltare, nu de austeritate. Guvernul și CNAIR nu au anunțat oficial o asemenea decizie, nici nu au avut o reacție publică la acuzațiile formulate de Mihai Fifor.