Republica Moldova. Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, în care se aflau 20 de persoane, s-a răsturnat într-o curbă, în județul Iași. Accidentul s-a produs în seara zilei de 1 noiembrie, în localitatea Țigănași. Opt persoane au fost rănite. Una dintre victime se află în stare gravă, iar celelalte șapte au suferit traumatisme și sunt conștiente. Răniții au fost transportați la două spitale din municipiul Iași.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență la bordul microbuzului se aflau 20 de persoane. După accident, 12 dintre acestea nu au avut nevoie de îngrijiri medicale și și-au continuat drumul spre municipiul Bălți cu un alt mijloc de transport. Acesta a fost pus la dispoziție de compania transportatoare.

Accidentul a avut loc în jurul orei 19:25. Potrivit datelor preliminare, microbuzul s-a răsturnat într-o curbă. În eveniment nu ar fi fost implicate alte mijloace de transport.

Intervenția echipajelor de salvare a fost una de amploare, având în vedere numărul persoanelor implicate și gravitatea accidentului. Autoritățile române au activat Planul Roșu de Intervenție la ora 19:33.

Inițial, la locul accidentului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Iași. Acestea au intervenit cu două autospeciale de stingere, două autospeciale pentru transportul personalului și al victimelor multiple, două echipaje de prim ajutor calificat și o autospecială de descarcerare.

La intervenție au participat în total 23 de cadre militare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași.

De asemenea, au fost trimise trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Unul dintre acestea avea medic.

Ulterior, forțele de intervenție au fost suplimentate. La fața locului a fost trimisă o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul ISU Vaslui.

Dispozitivul a fost completat și cu alte trei echipaje de prim ajutor calificat. Acestea au venit de la Punctul de Lucru Podu Iloaiei, Detașamentul Târgu Frumos și Detașamentul 2 de Pompieri Iași.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, toate persoanele aflate în microbuz au reușit să iasă din vehicul sau au fost evacuate cu ajutorul oamenilor care au oprit la locul accidentului.

„În urma accidentului rutier produs în localitatea Ţigănaşi, judeţul Iaşi, unde un microbuz s-a răsturnat într-o curbă, numărul total al persoanelor implicate a fost actualizat la 20, dintre care două sunt inconştiente. Potrivit informaţiilor de la faţa locului, toate persoanele s-au autoevacuat sau au fost evacuate cu sprijinul cetăţenilor care au oprit la locul accidentului”, a transmis ISU Iași.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a precizat că opt persoane au fost rănite. Una dintre acestea se află în stare gravă, iar celelalte șapte au suferit diverse traumatisme și sunt conștiente.

Toate cele opt victime au fost transportate la două instituții medicale din municipiul Iași, unde primesc îngrijirile necesare.

Celelalte 12 persoane nu au avut nevoie de asistență medicală. Acestea au fost preluate de un alt mijloc de transport pus la dispoziție de compania transportatoare și și-au continuat deplasarea spre municipiul Bălți.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a comunicat că urmărește situația și menține legătura cu autoritățile competente pentru a obține informații despre evoluția cazului.