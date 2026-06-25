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Mexicul zdrobește Cehia cu 3-0 și câștigă Grupa A cu punctaj maxim la CM 2026

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Mexicul zdrobește Cehia cu 3-0 și câștigă Grupa A cu punctaj maxim la CM 2026Bucurie totală, Mexic calificată în faza următoare a CM 2026. sursa: fifa.com
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Din cuprinsul articolului

Spectacol total pe „Mexico City Stadium”! Într-o atmosferă electrizantă, în fața a peste 80.000 de fani, selecționata Mexicului a învins categoric reprezentativa Cehiei, scor 3-0, în ultima etapă a Grupei A de la Cupa Mondială 2026.

Prin acest triumf, mexicanii bifează o performanță istorică: este pentru prima dată când „El Tri” termină faza grupelor cu 9 puncte din 9 posibile. În schimb, Cehia părăsește competiția de pe ultimul loc, având un singur punct. Spectacol pentru unii, gust amar pentru alții

O defensivă cehă de fier în fața asaltului mexican

Meciul a început sub semnul dominării gazdelor, împinse de la spate de un stadion arhiplin. Selecționerul Mexicului a mizat pe o formulă ofensivă, punând presiune încă din primele minute pe defensiva în 5 oameni alineată de cehi.

În ciuda ocaziilor create de Julián Quiñones și Guillermo Martínez, Cehia a rezistat eroic în prima parte. Portarul Matěj Kovář a avut câteva intervenții sigure, iar tabela a rămas intactă la pauză, 0-0, spre frustrarea fanilor din tribune.

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Legendarul portar mexican Ochoa, ultimul meci

Legendarul portar mexican Ochoa, ultimul meci. sursa: fifa.com

Recitalul Mexicului și recordul legendar al lui Memo Ochoa

Partea a doua a meciului a fost un monolog mexican, defensiva Cehiei prăbușindu-se în doar câteva minute.

Minutul 55 – Gol Mateo Chávez (0-1): Deschiderea de scor a venit de la fundașul stânga de 22 de ani, Mateo Chávez, care a deblocat partida cu o execuție splendidă ce a aruncat în aer Estadio Azteca, fiind primul său gol la echipa națională.

Minutul 61 – Gol Julián Quiñones (0-2): La doar câteva minute distanță, atacantul Julián Quiñones a profitat de o deviere în careu și a dublat avantajul mexicanilor, pecetluind soarta partidei.

Moment istoric în minutul 77: Portarul legendar Guillermo „Memo” Ochoa a fost introdus pe teren în uralele a zeci de mii de oameni. La 40 de ani și 346 de zile, Ochoa a devenit cel mai în vârstă jucător din istoria Americii de Nord care evoluează la un Campionat Mondial, bifând totodată prezența la al patrulea său turneu final.

Minutul 90+4 – Gol Álvaro Fidalgo (0-3): Cireașa de pe tort a fost pusă în prelungiri. După o degajare lungă a lui Ochoa, mingea a ajuns la Roberto Alvarado; acesta a centrat după o primă respingere a cehilor, iar nou-intratul Álvaro Fidalgo a trimis mingea în plasă pentru scorul final.

Probleme mari pentru Cehia: Eliminare și accidentări

Pe lângă eliminarea dureroasă de la turneul final, Cehia a primit o lovitură grea pe final de meci. În minutul 84, mijlocașul și căpitanul Tomáš Souček a suferit o accidentare aparent gravă la genunchi. Deși targa a fost adusă pe teren, jucătorul lui West Ham a preferat să părăsească gazonul șchiopătând, sprijinit de staff-ul medical.

Situația finală în Grupa A (Cupa Mondială 2026)

Mexicul merge în faza eliminatorie (șaisprezecimi) de pe prima poziție, în timp ce marea surpriză vine de la Africa de Sud, care a învins Coreea de Sud cu 1-0 și a terminat pe locul secund, potrivit clasamentului fifa.com

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