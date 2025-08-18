Social Metrorex a anunțat o premieră în proiectul Magistralei 6







Metrorex a anunțat luni că scutul de forare "Sfânta Maria" a realizat primul segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa.

Utilajul are 97 de metri lungime, cântărește aproximativ 600 de tone, iar capul de foraj are un diametru de 6,60 metri. Tunelul a fost început pe 9 aprilie 2025, pe Secțiunea SUD a viitoarei Magistrale 6, între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa.

La eveniment au fost prezenți reprezentanții constructorului desemnat pentru execuție, Asocierea ALSIM ALARKO - MAKYOL, și ai supervizorului proiectului, Asocierea PADECO Co., Ltd. – ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL Co., Ltd. – METROUL S.A..

Reprezentanții Metrorex S.A. au asistat la momentul în care TBM "Sfânta Maria" a străpuns peretele viitoarei stații Aeroport Băneasa, pe una dintre cele două linii care duc spre stația 1 Mai.

Potrivit companiei, primul segment subteran realizat pe Linia 2 are o lungime de 902,04 metri, iar pentru realizarea lui au fost montate 602 inele de tunel.

Pe Linia 1, excavarea este în curs de desfășurare cu TBM "Sfânta Ana", care a excavat până acum 406 metri și a montat 265 inele, direcționat tot spre Aeroport Băneasa.

Mariana Miclăuş, director general Metrorex, a declarat: „Lucrările de șantier pentru viitoarea Magistrală 6 de metrou se derulează conform planificării estimate și ne bucurăm să constatăm coincidența fericită între numele pe care îl poartă primul TBM și apropierea de sărbătoarea Sfintei Maria. Orice proiect major se realizează cu eforturi financiare, umane și tehnice considerabile, dar și cu bună-credință și încredere în binele comun.”

TBM-urile "Sfânta Maria" și "Sfânta Ana" vor excava tunelurile subterane pe o lungime totală de 6,6 km, pe aliniamentul Secțiunii SUD a Magistralei 6, între 1 Mai și Tokyo.

Pe traseu vor fi construite șase stații și șase interstații, care vor deservi atât traficul local, cât și conexiunile către Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni.

Magistrala 6 reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de transport din București. Realizarea acesteia presupune utilizarea de tehnologie avansată TBM, investiții semnificative și coordonare între autorități, constructori și supervizori.

Tunelurile și stațiile nou construite vor contribui la fluidizarea traficului urban și la creșterea conectivității între zona centrală și Aeroportul Otopeni, fiind parte integrantă a strategiei de dezvoltare a rețelei de metrou din Capitală.