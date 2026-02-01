Metode de curățare pentru geaca de puf. Trucuri simple pentru a păstra puful voluminos

O geacă cu puf nu este doar un accesoriu de modă, ci o necesitate în sezonul rece. Specialiștii avertizează că spălarea și uscarea incorectă pot deteriora rapid această piesă vestimentară, făcând ca puful să se taseze și să-și piardă proprietățile. Pentru a păstra geaca matlasată călduroasă și pufoasă, există tehnici simple, dar esențiale pentru curățare și întreținere.

Pentru a evita ca geaca să-și piardă volumul, experții recomandă spălarea la mașină, folosind un program pentru materiale sintetice. Uscarea trebuie realizată la temperatură scăzută sau fără căldură, iar în tamburul uscătorului se pot introduce două-trei mingi de tenis curate pentru a menține puful aerisit, potrivit româniatv.net.

În cazul gecilor cu puf natural, aglomerările de pene trebuie îndepărtate din uscător la fiecare 15–20 de minute. Dacă geaca se usucă la aer, aceasta trebuie așezată pe orizontală pentru a preveni formarea cocoloașelor de puf.

Înainte de spălare, petele vizibile trebuie îndepărtate manual cu apă și săpun, fără frecare agresivă. Buzunarele se verifică, iar toate fermoarele și capsele se închid pentru a proteja materialul. Ideal este ca geaca să fie întoarsă pe dos înainte de a fi introdusă în mașina de spălat.

Geaca se spală la mașină, indiferent dacă are umplutură de puf natural sau sintetic, folosind un program pentru rufe sintetice cu stoarcere ușoară. Se utilizează detergenți blânzi sau special concepuți pentru geci matlasate, evitând balsamul, clorul și produsele chimice agresive. La final, geaca se scoate imediat și se pune la uscat, asigurându-se spațiu suficient în cuva mașinii și verificând eticheta produsului.

Uscarea gecii trebuie realizată cu grijă pentru a reda aspectul pufos, evitând temperaturile ridicate care pot deteriora puful. Se recomandă mai multe cicluri scurte, la temperatură foarte scăzută sau fără căldură, iar introducerea a două-trei mingi de tenis ajută la distribuirea uniformă a umpluturii. Pentru gecile cu puf natural, mașina se oprește periodic pentru a desface eventualele aglomerări de pene, iar după uscarea completă geaca se lasă să se aerisească pe un umeraș.

Dacă uscătorul nu este disponibil, geaca se așază pe o suprafață plană, peste un prosop, într-un spațiu uscat și bine ventilat, ferit de soarele direct, și se scutură periodic pentru a-și păstra forma și volumul. Înainte de depozitare, geaca trebuie complet uscată, deoarece umiditatea poate afecta stratul impermeabil și favoriza apariția mucegaiului, iar spălările frecvente grăbesc uzura materialului, recomandându-se purtarea acesteia de mai multe ori înainte de a fi spălată din nou.