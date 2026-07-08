Politica

Mesajul transmis de Mirabela Grădinaru, după discuția avută cu Emine Erdogan

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Mesajul transmis de Mirabela Grădinaru, după discuția avută cu Emine Erdogansursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a fost prezentă în Turcia, în cadrul programului oficial dedicat partenerilor șefilor de state și de guverne participanți la Summitul NATO de la Ankara. Cu această ocazie, Prima Doamnă a României a adus în prim-plan o temă de maximă actualitate: siguranța copiilor în era digitală.

Evenimentul la nivel înalt a fost organizat de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdogan. La reuniunea respectivă, Mirabela Grădinaru a prezentat o inițiativă demarată de Administrația Prezidențială de la București, axată pe educație și protecție.

Mesajul transmis de Mirabela Grădinaru, după discuția avută cu Emine Erdogan

Dezbaterea principală a avut loc în cadrul mesei rotunde intitulate „Children, Technology and Security: Protecting the Next Generation”. Aici, partenera liderului de la Cotroceni a subliniat că tehnologia trebuie să rămână un aliat al noilor generații, nu un pericol ascuns.

sursa: Facebook

„Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat la programul dedicat partenerilor şefilor de state şi de guverne, organizat de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdogan, în marja Summitului NATO de la Ankara. Programul a inclus masa rotundă Children, Technology and Security: Protecting the Next Generation, unde doamna Mirabela Grădinaru a prezentat proiectul „România în Lumină”, derulat de Administraţia Prezidenţială, şi a subliniat importanţa protejării copiilor în contextul dezvoltării tehnologiei şi a educării lor într-un mediu în care lumea virtuală să sprijine învăţarea şi dezvoltarea”, se precizează într-o postare pe pagina de Facebook a proiectului „România în Lumină”.

Tehnologia, între oportunitate și vulnerabilitate pentru copii

Conform sursei citate, Mirabela Grădinaru a atras atenția asupra unui echilibru fragil. Deși digitalizarea oferă resurse extraordinare pentru educație și conectare la nivel global, lipsa unei supravegheri atente și a unor măsuri concrete de securitate cibernetică le poate transforma rapid în riscuri majore pentru cei mici.

În intervenția sa din Turcia, partenera președintelui a punctat că responsabilitatea este una colectivă. Pentru ca minorii să beneficieze în siguranță de avantajele erei digitale, este nevoie de o acțiune comună și fermă din partea guvernelor, a marilor companii de tehnologie, dar și a părinților, a indicat sursa menționată.

Recepție oficială alături de Nicușor Dan și cuplul prezidențial Erdogan

Pe lângă participarea la dezbaterile tematice, Mirabela Grădinaru l-a însoțit pe președintele Nicușor Dan pe întreaga durată a vizitei oficiale de la Ankara.

Cei doi au fost prezenți împreună la dineul de gală oferit în onoarea liderilor Alianței Nord-Atlantice de către președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, și soția acestuia, Emine Erdogan, consolidând astfel legăturile diplomatice și de protocol la cel mai înalt nivel.

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