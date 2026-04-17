O escrocherie masivă vizează utilizatorii iPhone. Mesaje false despre spațiul iCloud

Utilizatorii de iPhone sunt avertizați să fie vigilenți în fața unui nou val de e-mailuri înșelătoare care pretind că oferă informații despre spațiul de stocare iCloud. Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că aceste mesaje sunt, de fapt, tentative de fraudă menite să obțină date personale sau acces la conturile utilizatorilor, informează unilad.com.

E-mailurile respective par, la prima vedere, legitime, imitând designul și limbajul comunicărilor oficiale. De regulă, acestea anunță că spațiul de stocare iCloud este aproape plin sau că este necesară o acțiune urgentă pentru a evita pierderea datelor. În realitate, linkurile incluse direcționează către pagini false, create pentru a colecta informații sensibile.

Escrocii cibernetici își îndreaptă atenția către cei aproximativ 1,8 miliarde de utilizatori Apple, folosind o metodă de înșelăciune tot mai sofisticată: e-mailuri care imită aproape perfect comunicările oficiale despre conturile iCloud.

Specialiștii în securitate avertizează că această tehnică devine din ce în ce mai răspândită. Mesajele false sunt concepute astfel încât să pară autentice, convingând victimele să ofere acces la dispozitivele lor iPhone, dar și la date sensibile, inclusiv informații bancare sau alte detalii personale.

Această schemă frauduloasă exploatează problema spațiului de stocare iCloud pentru a determina utilizatorii să își divulge datele personale, după care infractorii încearcă să acceseze conturile bancare folosind informațiile obținute.

Autoritățile și organismele de protecție a consumatorilor au tras semnale de alarmă în urma numeroaselor rapoarte privind astfel de tentative de înșelăciune care vizează utilizatorii Apple. Atacul începe, de regulă, cu un mesaj aparent legitim, care anunță că spațiul iCloud este plin, o situație frecvent întâlnită pentru mulți deținători de iPhone.

Preocuparea legată de pierderea fotografiilor și videoclipurilor personale îi poate determina pe unii utilizatori să acționeze rapid, introducând date sensibile pentru a-și proteja fișierele, mai ales când mesajul pare să provină de la „Echipa iCloud”.

În realitate, accesarea linkului din e-mail redirecționează victimele către o pagină falsă, concepută să imite un site oficial, unde li se solicită datele cardului sub pretextul actualizării contului iCloud și al unei oferte de spațiu suplimentar „gratuit” de 50 GB. Odată furnizate aceste informații, utilizatorii își expun practic toate datele personale, inclusiv pe cele bancare, care pot fi apoi exploatate de escroci.

Deși unele tentative de fraudă pot fi depistate ușor din cauza greșelilor de ortografie sau a adreselor de expediere suspecte, atacatorii folosesc din ce în ce mai des metode avansate pentru a păcăli utilizatorii. Printre acestea se numără:

falsificarea adreselor de e-mail pentru a părea oficiale,

utilizarea siglelor, mărcilor și elementelor grafice ale companiilor pentru a spori credibilitatea mesajelor.

Experții recomandă prudență maximă și evitarea introducerii oricăror date financiare în urma solicitărilor primite prin e-mail sau SMS. În alte cazuri, escrocii promit beneficii atractive, precum „upgrade-uri rapide” sau spațiu suplimentar de stocare la preț redus, pentru a determina victimele să își divulge datele.

Au existat și rapoarte despre e-mailuri în care utilizatorii erau informați că datele lor iCloud sunt „învechite” și trebuie actualizate pentru a continua utilizarea serviciilor Apple. Experții subliniază însă că nicio companie legitimă nu solicită astfel de informații în acest mod.

Numeroși utilizatori au relatat că au fost ținta acestor mesaje recent, exprimând îngrijorare față de amploarea fenomenului. Un comentariu sintetiza această realitate: „Trecerea la mediul digital a făcut ca furtul să fie mult mai ușor pentru infractori”.