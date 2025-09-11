Monden

Meghan Markle a visat să fie o prințesă Disney și s-a trezit într-un coșmar

Meghan Markle. Sursa foto: https://www.netflix.com/tudum/articles/with-love-meghan-season
Când Meghan Markle s-a alăturat familiei regale, ea credea că va ave aparte de o experineță „strălucitoare și distractivă” și că se va transforma peste noapte într-o prințesă Disney, după cum au remarcat analiștii Casei Regale a Marii Britanii.

Meghan Markle n-a avut parte de viața de prințesă pe care și-a imaginat-o

„Meghan și-a întâlnit, evident, prințul, și îmi imaginez că a simțit că a fi prințesă ar fi ceva strălucitor și distractiv, dar ea este o persoană căreia îi place să fie în centrul atenției”, a declarat Helena Chard, prezentatoare și fotograf, pentru Fox News Digital.

„Ea vrea doar să facă lucrurile pe care și le dorește. Iar viața ca membru al familiei regale nu este deloc strălucitoare”, a mai spus Helena.

Prințul Harry și Meghan

Prințul Harry și Meghan

Dezvăluirile unui majordom al Casei Regale

Fostul majordom al Casei Regale, Grant Harrold, care a lucrat pentru regele Charles din 2004 până în 2011 și care a lansat recent cartea „The Royal Butler”, a declarat săptămâna aceasta că Markle a vrut odată să-și invite prietenii la prânz într-o zi în care trebuia să îndeplinească o îndatorare regală. Atunci când era încă membru cu drepturi depline al familiei regale.

„Ea ar fi preferat să ia prânzul cu prietenii ei, crezând că este în regulă, dar nu era”, a declarat Harrold, Care a mai precizat că programul membrilor familiei regale este stabilit cu șase luni în avans. Și orice schimbare se produce doar în condiții excepționale.

A intrat în lumina reflectoarelor după ce Harry s-a rupt de familie

„Cred că problema cu Meghan este că a intrat în organizație și a presupus că, după ce a văzut toate prințesele Disney, va fi la fel. Când intri în familia regală, ți se impun reguli și protocoale pe care trebuie să le respecți la sânge.”

Chiar dacă Meghan a discutat cu Harry, cu siguranță, despre atribuțiile de la Casa Regală, ea încă mai trăiește într-oo fantezie. După ce cuplul s-a certat cu familia regală și s-a autoexilat în SUA, cei doi au devenit cu adevărat personaje mondene și au căutat lumina reflectoarelor.

Meghan Markle a visat să fie o prințesă Disney și s-a trezit într-un coșmar
