Sport Mega-proiect gândit de Țiriac lângă București. România intră în rândul elitelor cu noua construcție







Cosmin Hodor, directorul turneului de tenis Țiriac Open, anunță că miliardarul român are în plan să asigure o bază sportivă de top, la nivelul celor din vestul Europei. Mai mult, Ion Țiriac are de gând să aducă nume cu greutate din tenisul mondial.

Stanislas Wawrinka și Richard Gasquet au fost vedetele turneului de la București din acest an. Peste doi ani, nume și mai mari ar urma să vină în România, atunci când planul grandios al lui Ion Țiriac ar urma să fie gata.

Otopeni va fi noua casă a turneului Țiriac Open

Noua arenă de la Otopeni ar urma să aibă o capacitate de 11.000 de locuri. Organizatorii promit că facilitățile îi vor face pe omologii din vestul Europei să își întoarcă privirile către România.

Din păcate, nimeni în România n-a investit în perioada în care i-am avut pe Simona Halep și pe Horia Tecău. Nu s-a întâmplat nimic din zona autorităților locale. Și atunci rămâne tot privatul care poate să facă, iar în momentul când o să fie gata (n.n. complexul din Otopeni), o să ne prezentăm altfel. Vom avea facilități așa cum se cere în acest secol. Ne așteptăm să fie terminat în proporție de 70% acel complex. Vom improviza și acolo pentru primul an, dar deja având o capacitate mai mare, alte facilități pentru jucători, cu siguranță pot să aduc jucători mai buni, nume mai bune”, a dezvăluit Cosmin Hodor, pentru ProSport.

Țiriac Open 2025 a fost un succes, în ciuda impedimentelor

Ediția din acest an a turneului organizat de Ion Țiriac a fost un succes. Asta în ciuda impedimentelor și a vremii nefavorabile.

Șansele sunt mari ca turneul să mai rămână un an aici, în această locație. Ne-am prezentat bine, cu un tablou bun. A fost un turneu bun în acest an. Echipa a dus o muncă senzațională timp de trei săptămâni. Am intrat cu o întârziere de zece zile din cauza vremii. Am venit aici pe 2 martie și pe 24 martie a fost gata totul, atunci când au venit cei de la ATP. Prima zi liberă au avut-o după trei săptămâni. Am răcit cu toții și am luat antibiotice de câte două-trei ori în cele trei săptămâni. Am demonstrat cât de solidă este echipa și ce poate să facă.

Pe lângă jucătorii importanți pe care i-am avut, am avut și favoriți care joacă foarte bine în perioada asta pe zgură. Deci, a fost o finală pe care sincer mi-o doream. Dacă nu avem un nume mare, precum Wawrinka, Gasquet sau Bautista-Agut, aș vrea o finală Baez – Cobolli. O altă finală bună ar fi fost Baez – Comesana. Aceștia sunt jucătorii care joacă foarte bine pe zgură în acest moment”, a mai afirmat Hodor.

„Chiar și în aceste condiții grele, de șase grade, ploaie dimineața, de trei anotimpuri într-o zi, am reușit să jucăm finala și a fost o finală bună. Așa cum a arătat prognoza, noi știam că după ora 14:00 putem să jucăm. S-a oprit mai repede (n.n. ploaia). Ei sunt jucători profesioniști, știu ce au de făcut, acesta este job-ul lor. Dacă într-o dimineață mă trezesc și ninge, mă duc la serviciu. Am discutat cu o zi înainte că poate începem mai târziu, dar sigur vom juca meciurile”, a completat Hodor.