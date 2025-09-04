Social Mecanismul prin care consumatorii ar putea beneficia de energie mai ieftină, explicat de ministrul Energiei







Consumatorii vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite intervale orare, odată cu introducerea prețurilor dinamice. „Poți să ai o ofertă cu 3 intervale orare. În intervalul 6-10 dimineața să ai un preț maxim de 1 leu, în intervalul 10-18 să ai 80 de bani, în intervalul 18-20 să ai 1 leu și 40, când energia este cea mai scumpă”, a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o conferință de presă.

„Poți să ai o ofertă cu 3 intervale orare. În intervalul 6-10 dimineața să ai un preț maxim de 1 leu, în intervalul 10-18 să ai 80 de bani, în intervalul 18-20 să ai 1 leu și 40, când energia este cea mai scumpă”, a spus ministrul.

Sistemul ar funcționa pe baza diferențelor mari de preț de pe piața de tranzacționare. Pe timpul verii, ziua prețul poate fi de 10 lei pe megawatt, iar seara poate urca până la 4.000 de lei pe megawatt.

În acest context, ministrul a dat exemplul aerului condiționat: „În clipa în care aerul condiționat ți-l lași pornit când ajungi la ora 4, vrei să ai în casă 20 de grade. Pe acel interval ai avut un cost infim al energiei electrice, evident că acea temperatură de 20 de grade se păstrează încă vreo câteva ore”.

Scenariul opus prezentat de ministrul Energiei, în care ajungi acasă la ora 17:00 cu 30 de grade în casă, te-ar obliga să folosești energia exact atunci când prețul este mai ridicat.

Bogdan Ivan afirmă că mecanismul va permite și companiilor mari să își reorganizeze fluxurile tehnologice, consumând energie pe timpul zilei. Astfel, rețeaua va fi degrevată în orele de vârf, între 18:00 și 22:00, iar cererea generală din aceste intervale va scădea.

Totuși, ministrul a menționat că statul român a inițiat o procedură de garanție bancară „de ordinul zecilor de milioane de lei” pentru a-și proteja interesele într-un proiect energetic, menționând centrala de la Iernut, care ar trebui să producă aproximativ 400 de megawați.