Marcel Bogoș, ciobanul care spune că a descoperit marți drona prăbușită pe un câmp din comuna Viișoara, județul Vaslui, a povestit că aparatul țiuia și avea lumini aprinse în momentul în care s-a apropiat de el. Fără să știe ce este, bărbatul a tras de firele dronei, iar ulterior autoritățile au izolat zona și au detonat controlat încărcătura explozivă. Bărbatul a declarat celor de la Vaslui TV că nu mai văzuse niciodată un astfel de aparat și că a încercat pur și simplu să oprească zgomotul și luminile.

Marcel Bogoș a povestit pentru Vaslui TV momentul în care s-a apropiat de aparatul căzut pe câmp.

„Am văzut ceva negru. Am văzut drona, de-aceea ce n-am văzut în viaţa mea. Ţiuia, se aprindeau becuri. Ce să-i fac? Am scos ceva rotund şi firele şi s-a oprit. Şi gata, asta a fost!”, a povestit, pentru Vaslui TV, Marcel Bogoş, bărbatul care a decoperit drona căzută în judeţul Vaslui.

El a spus că nu s-a gândit în acel moment că aparatul ar putea exploda, pentru că nu știa ce este.

”Nu am ştiut ce-i. Dacă exploda, ce era să-mi facă?”, a spus bărbatul.

Marcel Bogoș a mai povestit că, înainte să ajungă el la dronă, a observat de la distanță un autovehicul alb. Potrivit acestuia, persoanele aflate în mașină ar fi mers în zona în care se găsea aparatul de zbor.

Autoritățile nu au fost anunțate imediat după descoperire.

Un alt locuitor din zonă a sunat la 112 și a semnalat existența dronei la aproximativ o jumătate de oră după ce aceasta fusese găsită, potrivit relatării lui Marcel Bogoș.

Drona prăbușită a fost descoperită marți pe un câmp din comuna Viișoara, județul Vaslui.

După sesizarea autorităților, perimetrul a fost izolat, iar în zonă a ajuns un echipaj pirotehnic al Serviciului Român de Informații pentru verificări.

Surse din anchetă au precizat că aparatul avea încărcătură explozivă.

Aceasta a fost ulterior detonată controlat de specialiști.