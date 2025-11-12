Marilu Dobrescu își pune silicoane. A spus că se iubește așa cum e, dar acum s-a răzgândit

Influencerița Marilu Dobrescu a anunțat că urmează să facă o intervenție chirurgicală estetică. Aceasta a spus că își va pune silicoane. În urmă cu ceva vreme, ea a declarat că nu și-ar face niciodată implant mamar și că se iubește fix așa cum e.

„Ghici ghicitoarea mea”, a scris Marilu Dobrescu pe contul său de Instagram, publicând și o fotografie în care a oferit un indiciu legat de mărimea implantului. Postarea a atras rapid atenția fanilor săi, care s-au arătat curioși și entuziasmați de decizia roșcatei.

2025 se dovedește a fi un an plin de transformări pentru influencerița roșcată. Aceasta s-a mutat în Australia, și-a schimbat domiciliul, și-a găsit un nou partener și acum a decis să își mărească bustul.

Marilu a declarat pentru fanii săi că a luat decizia „abia acum, pentru că a fost nevoie de curaj”. Experiența acumulată și stabilitatea în viața personală au convins-o că este momentul potrivit pentru această schimbare.

Împreună cu iubitul său australian, Tom Healy, Marilu Dobrescu își caută o locuință în apropiere de Sydney. Cei doi evită apartamentele și își doresc o casă spațioasă, în care să se mute imediat ce vor găsi locuința ideală.

„Sper să nu îmbătrânim prematur (…) Noi ne-am dat seama că nu mai vrem apartament în niciun caz, vrem 100% (…) Planul nostru este ca atunci când ne luăm casă să ne mutăm a doua zi, fără să facem vreun retuș”, a spus Marilu Dobrescu.

Postarea referitoare la operație a stârnit reacții diverse. Unii fani și-au arătat susținerea, apreciind sinceritatea și deschiderea Marilui, în timp ce alții au comentat aspecte legate de estetica corporală și influența rețelelor sociale asupra deciziilor personale.

Chiar dacă și-a schimbat viața și urmează să își pună silicoane, influencerița n-a scăpat de scandalul cu fostul iubit, Iustin Petrescu. Cei doi se judecă în instanță în continuare.