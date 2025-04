Monden Marian Drăgulescu, dezvăluiri despre nuntă. Când e programat marele eveniment







Marian Drăgulescu, fostul mare campion al gimnasticii românești, se pregătește pentru un nou capitol în viața sa personală. După o carieră remarcabilă în sport, cu numeroase medalii și performanțe internaționale, el urmează să se căsătorească. Nunta va avea loc în luna mai, iar pregătirile pentru eveniment sunt aproape de final.

Cererea în căsătorie, în Cappadocia

După cinci ani de relație, povestea de dragoste a celor doi a ajuns la un punct de maturitate și împlinire. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru spectaculos în 2023, în timpul unei călătorii romantice în Cappadocia, Turcia.

Acolo, fostul mare campion a ales să își declare dragostea față de iubita sa în timpul unei plimbări cu balonul cu aer cald, un moment memorabil care a marcat începutul unui nou capitol în viața lor.

Marian Drăgulescu și partenera sa au ales să se căsătorească într-un cadru restrâns, alături de cei mai apropiați prieteni și membri ai familiei. Cei doi au planificat fiecare aspect, de la vestimentație și formația care va întreține atmosfera, până la meniul festiv și decorul.

Pregătirile, aproape de final

Pentru nunta lor, viitorii soți au ales un meniu sofisticat, care include și preparate tradiționale. Printre acestea se numără o porție clasică de sarmale, preferata fostului gimnast.

Deși detaliile complete despre meniu și desfășurarea evenimentului rămân o surpriză, totul a fost organizat din timp, reflectând seriozitatea și entuziasmul cu care cei doi se pregătesc pentru această ocazie specială.

„În luna mai avem nunta.(…) Am ales un meniu foarte sofisticat așa și sper să fie delicios. Nu pot să dau detalii pentru că am strica surpriza. (…) Vom avea sarmale la nuntă pentru că este mâncarea mea preferată. (…) În ceea ce privește nunta am luat din timp lucrurile, avem costumele, rochia, band, tot, e aranjat tot deja”, a spus acesta, la Știrile Antena Stars, potrivit Cancan.ro.