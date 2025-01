Monden Marian Drăgulescu, pas important pe plan amoros. Fostul gimnast a ținut totul ascuns







Marian Drăgulescu a trecut prin două căsnicii eșuate, însă nu a renunțat la ideea de a avea o familie. În 2025, fostul gimnast își va îndeplini această dorință arzătoare.

Marian Drăgulescu, în toiul pregătirilor pentru nuntă. Unde va avea loc mare eveniment

După scandalul în care a fost implicat cu Larisa Drăgulescu, fostul gimnast a decis să își țină relația departe de ochii lumii. El și-a găsit liniștea în brațele Simonei, femeia care i-a fost alături în ultimii ani. Cei doi au luat hotărârea de a face marele pas în acest an.

Marian Drăgulescu își va duce iubita la altar peste câteva luni, iar în prezent se ocupă de organizarea nunții.

Cerere în căsătorie atipică

Fostul gimnast a pus reușit să își surprindă partenera cu o cerere în căsătorie atipică. În timpului unui zbor cu balonul deasupra Cappadociei, Marian Drăgulescu a lansat întrebarea pentru iubita lui. După întoarcerea în țară, cei doi au început pregătirile pentru eveniment.

„Din punct de vedere personal, am reușit să ne facem timp să planificăm și noi oficializarea relației dintre mine și Simona. Suntem pe ultima sută de metri, în 2025 vom fi și noi într-o relație cu acte în regulă.

De la 2025, îmi doresc să fim sănătoși eu, iubita mea, familia mea. Mai departe, mi se pare că mergem într-o direcție bună și din punct de vedere profesional, lucru care ne dă un echilibru și o siguranță în tot ceea ce ne dorim să facem”, a precizat el, arată WOWbiz.

Marian Drăgulescu, planuri mari pe plan profesional

Dincolo de viața amoroasă, fostul campion are planuri mari pe plan profesional. El a mărturisit că își dorește să îi pregătească pe gimnaștii de la Clubul Steaua. De altfel, Marian Drăgulescu și-a îndeplinit visul de a organiza o primă ediție a cupei care să îi poarte numele.

„2024 a fost un an greu, dar foarte roditor. Am muncit mult, dar am avut și foarte multe satisfacții atât personale, cât și profesionale. Anul trecut am organizat prima ediție a cupei Marian Drăgulescu, o competiție de gimnastică și acrodance. Am organizat serbări în cadrul academiei, avem din ce în ce mai mulți membri în academia noastră.În același timp, am obținut rezultate foarte bune cu copiii de la Clubul Steaua, cu gimnastica de înaltă performanță”, a mai spus el.