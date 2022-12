Marian Drăgulescu, afectat de drumul pe care l-a ales fosta soție. Din ce câștigă bani. „Nu sunt de acord cu așa ceva”

Larisa Drăgulescu a reușit să aibă un succes formidabil din videochat, iar sumele pe care le bagă în buzunar nu sunt deloc mici. Cu toate acestea, fostul gimnast nu poate accepta meseria femeii, mai ales pentru că are doi copii cu ea.

Ei au fost căsătoriți trei ani și au împreună doi copii, o fata în vârstă de 18 ani și un băiat de 16 ani. Marian Drăgulescu a declarat că are o relație normală cu fosta soție și că educația tinerilor este pe primul loc. El a vorbit și despre meseria Larisei Drăgulescu.

„Eu și Larisa ne dorim ce e mai bine pentru copii. Am fost niște nebuni, făceam prostii, eram tineri, orgolioși. A fost o relație toxică pentru amândoi. De când ne-am despărțit, ne înțelegem mai bine. Suntem OK acum, ne e mai bine ca prieteni decât ne era în cuplu. Nu mă interesează ce face, fiecare face ce vrea cu viața lui”, a precizat Marian, conform gsp.ro

Marian Drăgulescu crede că tinerii ar putea să fie afectați de meseria pe care mama lor o are. Mai mult, el a declarat că pe vremea lui videochat-ul era judecat. „Da. Eu am crescut altfel, nu sunt de acord cu așa ceva, dar fiecare face ce vrea. Nu am vorbit cu copiii despre lucrurile astea, cred că a vorbit ea” a mai spus Marian Drăgulescu.

Marian Drăgulescu, îndrăgostit din nou

Cu toate astea, Marian Drăgulescu a declarat că își vede de viață și că vrea să se căsătorească cu actuala iubită. Mai mult, el visează să devină din nou tătic.

„Ea era într-o relație pe atunci, la fel și eu. Am început să ne vedem abia după ce am rămas singuri amândoi. A fost pe placul meu. Mi-au plăcut privirea ei, ochii, e frumușică. E foarte echilibrată, modestă, e alături de mine. Nu e figurantă, orgolioasă, e pe placul meu. Se mândrește cu mine, da. Dar nu vrea să iasă în evidență, să vină cu mine la TV. Are 35 de ani. Vreau să mă căsătoresc și vreau și copii”, a adăugat Marian Drăgulescu.