Fosta soție a lui Marian Drăgulescu divorțează. Ghinion uriaș în amor. „Am ales să mergem pe drumuri separate”

Larisa Drăgulescu a anunțat că s-a despărțit de partenerul ei cu care a fost un an și jumătate. Ex-soția lui Marian Drăgulescu nu are parte de noroc în amor. Ea și Bogdan aveau o relație de mai bine de cinci ani și erau căsătoriți civil din luna aprilie a anului 2021. Cu toate astea, lucrurile între ei nu au mai mers, având dorințe diferite.

Larisa a povestit că ea vrea să rămână în România, iar fostul partener își dorește să se mute în Germania, în țara în care s-au și cunoscut. „Am ales să mergem pe drumuri separate. Eu am ales România, el a ales Germania. Prietenia ne va lega întotdeauna, indiferent de distanță. #divorț2 💔”, a spus fosta soție a lui Marian Drăgulescu pe Facebook.

Ghinion în amor pentru Larisa Drăgulescu

În urmă cu mai bine de 14 ani, Larisa Drăgulescu a divorțat de Marian Drăgulescu. Fosta escortă și fostul gimnast au și doi copii împreună, Richard care are acum 15 ani și Beatrice de 17 ani. Acesta nu a ținut cont de trecutul ei și nu l-a deranjat că a lucrat ca excortă. Cu toate astea, căsnicia lor s-a stricat treptat.

„În Germania m-am simțit protejată făcând acest lucru pentru că acolo este o muncă cu acte în regulă. Tu ca fată nu știi niciodată ce client vine, cum este, nu ai de unde să știi ce se poate întâmpla. Nu știu cât câștigă o escortă într-o lună de zile, eu am făcut sume mari, chiar și 50.000 de euro, poate mai mult. Am câștigat sume frumoase. Nu am regrete. În momentul de față mă consider o femeie realizată, am obținut tot ce mi-am dorit financiar, copiii mei au tot ce își doresc”, a povestit fosta soție a lui Marian Drăgulescu.

Chiar dacă Larisa a fost mereu sinceră, ea a povestit că mai mulți colegi ai copiilor ei au râs la școală din cauza meseriei pe care o pratică.

„A fost un singur episod mai urât atunci când băiețelul făcea parte din lotul național de gimnastică. Colegii lui de la lot, cei cu care locuia la cămin, l-au luat la mișto, au intrat pe pagina mea de OnlyFans și au râs de el. Doar atunci băiețelul m-a sunat, a plâns și mi-a spus de colegi, ce a spus fiecare dintre ei. A spus că el nu mai vrea să facă gimnastică…Din momentul acela, Richard nu a mai făcut gimnastică, dar nu m-a acuzat pe mine niciodată”, a mai spus femeia.