Marian Drăgulescu a divorțat cu mare scandal de Larisa. Fosta soție și actuala iubită a sportivului în vârstă de 38 de ani a făcut turul televiziunilor în urmă cu 11 ani. În 2008, Larisa spunea despre Marian că a bătut-o, dar în ultima vreme, cei doi au revenit la gânduri mai bune.

Larisa, despărțire de Oividiu Mihai

După 11 ani de relații eșuate, cei doi sunt din nou împreună. Marian și Larisa au împreună o fetiță pe nume Beatrice, în vârstă de 15 ani și ujn băiețel, Richard, în vârstă de 13 ani. Apropierea dintre Marian și Larisa are loc în contextul în care gimnastul a divorțat de Corina, iar Larisa a încheiat relația cu fotbalistul Ovidiu Mihai, după ce a pierdut sarcina pe care o avea.

„Astăzi 13 Septembrie 2019 și cu lună plină pe cer, am pierdut sarcina si totodata și relația de dragoste cu Ovidiu Mihai! Consider că după un rău care simți ca ti-a săgetat sufletul, va urma cu siguranță ceva bun. Vă rog sa nu îmi puneți întrebări mai departe si să imi respectați intimitatea. Tocmai de aceea am ales să vă anunț personal ca de fiecare dată, nedorind sa las false impresii. Mulțumesc”, a notat Larisa Drăgulescu pe pagina sa de Facebook.

