Social Marea lovitură pe care a dat-o Ungaria. A fost cel mai bun an din istoria vecinilor României







Ungaria a înregistrat un nou record în turism, 2024 fiind cel mai de succes an din istorie. Aproape 18 milioane de turiști au ales să se cazeze în unități de cazare din țară, ceea ce reprezintă o creștere de 11% față de 2023, conform datelor furnizate de Visit Hungary, autoritatea națională de turism.

„Anul 2024 a fost cel mai bun din istoria turismului maghiar. Aproape 18 milioane de turiști au optat pentru unități de cazare din Ungaria, înregistrându-se o creștere de 11% față de 2023, ceea ce constituie un record absolut. Numărul total al înnoptărilor a depășit 44 de milioane, cu o creștere de aproape 6% față de anul anterior”, afirmă Visit Hungary.

Ungaria, cea mai mare creștere globală a numărului de vizitatori

Conform Eurostat, Ungaria a atins media europeană în ceea ce privește creșterea numărului de nopți petrecute în structuri de cazare, cu o majorare de 150% în primele zece luni ale anului. De asemenea, un raport ForwardKeys a arătat că Budapesta, alături de Alicante, a înregistrat cea mai mare creștere globală a numărului de vizitatori, de +22%, depășind destinații renumite precum Miami, Los Angeles și Atena.

Germania rămâne principalul contributor la sosirile de turiști, cu o creștere de 11%, urmată de România și Polonia. Numărul turiștilor internaționali a atins un nivel istoric, iar turismul intern a fost, de asemenea, la cote maxime.

Potrivit Centrului Național de Informații Turistice, sosirile internaționale au crescut cu 8,7 milioane, înregistrând o evoluție de 17%. În plus, înnoptările turiștilor străini au crescut cu 10%, depășind 22 de milioane.

Aeroporturile din Ungaria, cele mai extinse programe de zboruri din istorie

În ceea ce privește piețele sursă, Germania continuă să fie lider, cu o creștere de 11%, urmată de România și Polonia, care au avut, de asemenea, evoluții semnificative.

„Privind spre viitor, vara anului 2025 se preconizează a fi istoric: Aeroportul din Budapesta va opera cel mai extins program de zboruri din istoria sa, cu 136 de rute directe – un număr record. Sezonul estival va începe oficial pe 30 martie 2025. Vor fi introduse noi destinații interesante, inclusiv zboruri directe către Mumbai (India) din 2025 și către Shymkent (Kazahstan) începând cu 25 mai. În sezonul de iarnă, se vor adăuga și două orașe din Franța – Bordeaux și Nantes”, adaugă Visit Hungary.

Aeroportul din Debrecen se extinde, oferind tot mai multe opțiuni pentru călători. Noile rute includ Creta (Heraklion) și, din luna iunie, Antalya, Barcelona, Tirana și Monastir. Începând cu sfârșitul lunii martie 2025, vor fi lansate zboruri directe către Leipzig și Malta, iar din aprilie, către Tel Aviv.

2024, un an dinamic pentru sectorul hotelier din Ungaria

Anul 2024 a fost, de asemenea, unul dinamic pentru sectorul hotelier, cu deschiderea unor hoteluri precum Kimpton BEM Budapest Hotel – situat într-o clădire istorică restaurată, cu 127 de camere, și Anna Grand Hotel, Balatonfüred – recent renovat, care combină tradiția cu luxul contemporan, oferind 105 camere și un centru wellness de 1.200 m².

Privind spre 2025, piața se pregătește pentru deschideri spectaculoase: St. Regis Budapest, în Palatul Klotild, va redefini eleganța urbană, TRIBE Budapest Airport Hotel va fi ideal pentru călătorii în tranzit, iar Le Primore Hotel & SPA, Hévíz, promite o experiență exclusivistă de wellness în mijlocul naturii.

Ungaria se pregătește pentru un 2025 plin de evenimente internaționale și atracții culturale inedite:

Sziget Festival revine în august cu artiști internaționali și un spirit multicultural unic, iar VeszprémFest (jazz) și Fishing on Orfű (indie/alternative) vor completa oferta muzicală.

Redeschiderea Muzeului de Etnografie și organizarea târgurilor de artă și film – Budapest Art Market și Budapest International Documentary Festival – vor atrage vizitatori din întreaga lume.

Marele Premiu al Ungariei de Formula 1 se va desfășura pe un Hungaroring

Fanii sporturilor vor avea parte de un an plin: Marele Premiu al Ungariei de Formula 1 se va desfășura pe un Hungaroring modernizat, iar MotoGP va avea loc pe un nou circuit din apropierea Lacului Balaton. Alte competiții importante vor include Maratonul Internațional Budapesta, Wizz Air Half Marathon și Spartan Race Hungary.

Festivalurile culinare și târgurile tematice nu vor lipsi, precum Festivalul Vinului de la Buda Castle – o celebrare a vinurilor maghiare, Festivalul Gourmet, destinat iubitorilor de gastronomie rafinată, și Târgurile de Paște și Primăvară din Budapesta, organizate în mai multe locații centrale.

Șase dintre cele mai rafinate hoteluri din Budapesta au fost incluse în prestigiosul Forbes Travel Guide, confirmând statutul orașului ca destinație de top pentru turismul de lux. Pe lista exclusivistă se află: Anantara New York Palace, Corinthia Budapest, Four Seasons Hotel Gresham Palace, InterContinental Budapest, W Budapest și Kempinski Hotel Corvinus, care este prezent pentru al nouălea an consecutiv.