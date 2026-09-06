Republica Moldova. Mama fostei başcane din autonomia găgăuză, Evghenia Guţul, a fost decorată cu cea mai înaltă distincţie din Găgăuzia.

Distincția „Gagauz Yeri” i-a fost înmânată de prim-vicepreședintele Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, Ilia Uzun, în ziua în care Evghenia Guțul a împlinit 40 de ani.

Evghenia Guţul se află acum în Penitenciarul pentru femei din localitatea Rusca, unde îşi ispăşeşte pedeapsa penală de 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid „ȘOR.

Mama Evgheniei Guțul a fost decorată cu cea mai înaltă distincție a UTA Găgăuzia pentru „devotament matern”.

Ilia Uzun a declarat la ceremonie de decorare că ordinul i-a fost acordat Annei Buiucli „în semn de profundă recunoștință pentru devotamentul matern, curajul și rezistența de care a dat dovadă”precum și „pentru dragostea necondiționată și sprijinul oferit fiicei sale în perioada încercărilor prin care aceasta trece”.

La rândul său, mama Evgheniei Guțul, Anna Buiucli a mulțumit conducerii autonomiei găgăuze pentru „sprijinul acordat fiicei sale în această perioadă dificilă”.

Evgheniei Guţul i-au mai rămas să execute încă şase ani de închisoare. Aceasta în cazul dacă sentinţa nu va fi modificată de Curtea Supremă de Justiţie. Sau dacă fosta funcţionară de la Comrat nu va fi eliberat condiţionat înainte de termen.

Bașcana regiunii autonome Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost condamnată la șapte ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată la 5 august 2025, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul ce vizează finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.

Pe lângă Evghenia Guțul, Svetlana Popan, o altă inculpată din același dosar, a primit șase ani de închisoare cu executare. Instanța a stabilit că Guțul este vinovată de complicitate la finanțarea ilegală a unei formațiuni politice, faptă comisă în perioada octombrie 2021 – noiembrie 2022.

Potrivit acuzației, bașcana ar fi acceptat și gestionat fonduri provenite de la un grup criminal organizat. Care erau folosite pentru activitățile fostului Partid „Șor”. Procurorii au solicitat inițial o pedeapsă de nouă ani de închisoare, însă instanța a decis aplicarea unei pedepse mai mici.

Ambele inculpate au fost reținute și arestate direct din sala de judecată a Judecătoriei Chişinău.

În cele 12 luni de detenţie, Evghenia Guţul a avut o susţinere largă din partea Rusiei. Ambasadorul rus la Chişinău, Oleg Ozerov, a încercat să-i facă o vizită şi să-i transmită colete, dar a fost refuzat de administraţia penitenciarului.

Atât Evghenia Guțul, cât și Svetlana Popan, pledează nevinovate. Judecătorii însă au respins drept nefondate apelurile declarate de avocații lui Guțul, dar și ai Svetlanei Popan, vizată în același dosar.

Sergiu Moraru, avocatul fostei bașcan, a calificat hotărârile instanțelor drept ilegale. „Sunt lipsite de probă și ele vin ca urmare a unor târguri pentru ca politicul să-și facă interesul (...) Doamna Guțul în prezent este un prizonier, care așteaptă când o să se termine interesul ăsta de a speria oamenii”, a declatat apărătorul după pronunţarea instanţei de apel.